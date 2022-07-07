Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer etti

İHA

Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer etti

Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Francisco Calvo’yu transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Calvo kendisini 2+1 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi. Calvo 20212022 sezonunda ABD Major Ligi'nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahliye olan Kadir Şeker evine geldi Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker: "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı"
YEREL HABERLER Tahliye olan Kadir Şeker evine geldi Kadir Şeker'in ...
Kadir Şeker tahliye oldu (7)
YEREL HABERLER Kadir Şeker tahliye oldu (7)
Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu
YEREL HABERLER Kadir Şeker cezaevinden tahliye oldu
Kadir Şeker tahliye oldu (6)
YEREL HABERLER Kadir Şeker tahliye oldu (6)
Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (5)
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (5)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Şehit Uzman Çavuş Koca, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Koca, son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4)
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4)
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (3)
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (3)
Kadir Şeker'e tahliye kararı
YEREL HABERLER Kadir Şeker'e tahliye kararı
Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başkan Karabacak: “Kalkınma ajansları yönetimlerinde esnaf temsilcileri de yer almalı”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Kalkınma ajansları yönetimlerinde ...
Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2)
YEREL HABERLER Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze ...
Başkan Erkoyuncu: “Bayramlar paylaşmayı ve dayanışmayı ortaya koyar”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Bayramlar paylaşmayı ve ...
Beyşehir’de evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Beyşehir’de evde çıkan yangın korkuttu
Piknik Sepetinde kahkaha tufanı
YEREL HABERLER Piknik Sepetinde kahkaha tufanı
Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze ...
Akşehirli gençler Kolpa ile coştu
YEREL HABERLER Akşehirli gençler Kolpa ile coştu
Karatay Belediyesporlu kick boksçular altın madalyayla döndü
YEREL HABERLER Karatay Belediyesporlu kick boksçular altın ...
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam kamyon ...
Selçuklu Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Kurban Bayramı’na hazır
Doktorun öldürüldüğü kliniğin kapısına 'Cenazemiz var' yazısı asıldı
YEREL HABERLER Doktorun öldürüldüğü kliniğin kapısına 'Cenazemiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.