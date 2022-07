TMO Genel Müdürü Güldal: “TMO olarak her zaman olduğu gibi üreticimizin dostuyuz, yanındayız” Toprak Mahsuller Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: “Ekmeklik buğday ikinci grup alımımız 7 bin 450 lira arpa alımımız 6 bin 200 TL’ye ulaştı” “11 Temmuzdan itibaren kesintisiz ay sonuna kadar tüm iş yerlerimiz faal ve hizmet vermeye açık şekilde görev yapacaklar”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde katıldığı buğday hasadında açıklamalarda bulunarak “TMO’nun uygulamış olduğu fiyatlar piyasadaki en değerli ve en yüksek fiyatlar. TMO olarak her zaman olduğu gibi üreticimizin dostuyuz, yanındayız” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde gerçekleştirilen bölgenin ilk buğday hasadına katıldı. Ahmet Gürdal’a Konya İl Tarım Müdürü Ali Ergin, TMO Konya Başmüdürü Mustafa Yılmaz, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut eşlik etti. 185 dekarlık alanın hasadına Genel Müdür’ün bizzat bindiği biçer aracı ile başlandı.



“Ekmeklik buğday ikinci grup alımımız 7 bin 450 lira arpa alımımız 6 bin 200 TL’ye ulaştı”

Buğday ve arpa alım fiyatlarına dair bilgilendirmelerde bulunan Ahmet Güldal, “İklimsel şartlardan dolayı yaklaşık 23 haftalık öteleme ile hasat gerçekleştiriliyor. TMO olarak değerli fiyatları üreticilerimize açıklamış olduk. Özellikle son güncellemeden sonra arpaya 200 TL buğdaya 400 TL güncellemeden sonra ekmeklik buğday ikinci grup alımımız 7 bin 450 lira arpa alımımız 6 bin 200 TL’ye ulaştı. 2022 yılında yeni bir uygulamamız var. Üreticilerin TMO’yu tercih etmesi noktasında bir farkındalık, değişiklik yaptık. Bunu da buğdayda Bin TL arpada 500 TL’lik prim uygulamasını hayata geçirdik. Bu da üreticilerimizi oldukça önemli derecede etkilemiş oldu. Başlangıçta sonbahar döneminde ödemeyi planladığımız Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenmesi planlan bu alım primi güncelleme ile birlikte takip eden ayda ödenmesi planlandı. Yani Haziran ayında hasat yapmış olan ve TMO’ya ürünlerini teslim etmiş olan üreticilerimiz Temmuz ayında primlerini alacaklar. Temmuz ayında hasat yapanlarda bir sonraki ay ürünlerinin karşılığı ellerine geçmiş olacak” dedi.



“Tarım ve Orman Bakanlığı 19,5 milyon ton, arpada 8,5 milyon ton rekolte açıklamıştı. Bu rekolteleri gerçekleşeceğini düşünüyoruz”

Bu sene üretimin arttığını söyleyen Güldal, “TMO’ya ciddi bir ürün akışının geldiğini görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Hasat dönemi bereketli geçiyor. Verim noktasında yağışlar ürünü geciktirdi ama verime etkisi çok iyi oldu. Doğu Anadolu bölgelerinde hasat başlayan bölgelere baktığımızda geçen yılın çok üzerinde bir verim görüyoruz. Diğer bölgelerde de verimliliğin gayet iyi olduğunu görmekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı 19,5 milyon ton, arpada 8,5 milyon ton rekolte açıklamıştı. Bu rekolteleri büyük ölçüde gerçekleşeceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.



“TMO olarak her zaman olduğu gibi üreticimizin dostuyuz, yanındayız”

TMO’nun ürünlere hak ettiği değeri vereceğinin altını çizen Güldal, “TMO’nun uygulamış olduğu fiyatlar piyasadaki en değerli ve en yüksek fiyatlar. TMO olarak her zaman olduğu gibi üreticimizin dostuyuz, yanındayız ve onların ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi içinde tüm arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edeceklerdir” dedi.



“11 Temmuzdan itibaren kesintisiz ay sonuna kadar tüm iş yerlerimiz faal ve hizmet vermeye açık şekilde görev yapacaklar”

Hasat döneminin bayrama denk gelmesine rağmen 2 günlük tatilin ardından TMO ofislerinin hizmete devam edeceğini söyleyen Güldal, “Hasadın bayram dönemine ve bayramdan sonraki günlere tesadüf ediyor. Biz bu anlamada üreticinin mağduriyet yaşamaması adına bayramın birinci ve ikinci günleri bayramlaşmalar bittikten sonra 11 Temmuzdan itibaren kesintisiz ay sonuna kadar tüm iş yerlerimiz faal ve hizmet vermeye açık şekilde görev yapacaklar” diye konuştu.

Hasat başlangıcının ardından TMO Genel Müdürü Güldal ve beraberindeki heyet önce Cihanbeyli Ziraat Odasını ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Genel Müdür daha sonra TMO Konya Başmüdürlüğünü ziyaret ederek buradaki personelle görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Çumra’ya hareket eden Genel Müdürü Güldal, Aslidaş Lisanslı Depoculuk’ta incelemelerde bulundu. Son olarak Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine geçen Güldal, Kan Lidaş Lisanslı Depoculuk ile TK Lidaş Lisanslı Depoculuk’ta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

