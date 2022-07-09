Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca elektrik direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde karayoluna çıktığı öne sürülen köpeğin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirAkseki Karayolu'nun 3.kilometresinde yaşandı.

A.A. yönetimindeki 06 GB 1977 plakalı otomobil Derebucak istikametine seyir halinde iken Bademli Mahallesi yol ayrımı, Güldibi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki metal elektrik direğine çarparak takla attı. Devrilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve araçtaki M.B. ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kazanın ardından devrilen direkten koparak aracın üzerine düşen elektrik telleri ise adrese gelen ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek kaldırıldı.

Sürücünün hareket halinde iken aniden karayoluna çıkan bir köpeğe çarpmamak isterken trafik kazasının yaşandığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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