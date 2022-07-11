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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da Srebrenitsa şehitleri fotoğraf sergisiyle anıldı

İHA

Konya'da Srebrenitsa şehitleri fotoğraf sergisiyle anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sırp ordusunun Srebrenitsa’da binlerce Boşnak sivili katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla şehitler anısına 40 tablodan oluşan Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi düzenledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Temmuz 1995’te Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun BosnaHersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek binlerce Boşnak sivili katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla şehitleri anmak için fotoğraf sergisi açtı. 40 yakın eserden oluşan sergide 27 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırımı anlatan çarpıcı kareler gözler önüne seriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Saraybosna Sebili yanında açılan sergi 14 Temmuz Perşembe akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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