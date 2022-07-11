Tartıştığı komşusunu öldürdü

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İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)KONYA'da aralarında husumet bulunan komşusu Besim A. (21) tarafından çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan Emrah Türk (35), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesinde meydana geldi. Besim A., sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Türk ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Besim A., evinden getirdiği tüfekle Emrah Türk'e ateş açtı. Sırtından yaralanan Emrah Türk, apartman girişinde kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Türk'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırının ardından evine kaçan Besim A., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-07-11 19:03:42



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