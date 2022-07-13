

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA-İsparta kara yolunda lüks spor otomobiliyle drift atan sürücü A.Ç.'ye, 'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

KonyaIsparta kara yolu Meram ilçesi Akyokuş mevkinde bir sürücü lüks spor otomobiliyle, trafikte drift attı. O ana ait görüntüler de çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün A.Ç. olduğunu saptadı. Sürücü A.Ç.'ye 'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-13 12:28:13



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