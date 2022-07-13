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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyespor yarınların basketbolcularını arıyor

İHA

Konya Büyükşehir Belediyespor yarınların basketbolcularını arıyor

Türkiye'nin güçlü altyapısı sloganıyla gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyespor, erkeklerde basketbol seçmeleri gerçekleştirecek. 24 Temmuz Pazar günü yapılacak seçmelere 2008 ve 2015 arası doğumlular katılacak.
Konya Büyükşehir Belediyespor’da, 24 Temmuz Pazar günü basketbolda erkekler altyapı seçmeleri heyecanı yaşanacak. Basketbolda parlak bir sezonu geride bırakan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, her sene aynı başarıyı tekrarlamak için titiz şekilde çalışırken bu çerçevede geleceğin basketbolcularını yapacağı altyapı seçmeleriyle bünyesine kazandıracak. 2008 ile 2015 arası doğumlular olmak üzere 6 farklı yaş grubunun katılacağı seçmelerin ilki saat 12.00’de 2008 doğumlu sporcular ile başlayacak. 20092010 doğumlular 13.00’te, 2011 doğumlular 14.00’te, 2012 doğumlular 15.00’te, 20132014 doğumlular 16.00’da, 2015 doğumlular ise 17.00’de seçmelerde yer alacak. Türkiye'nin güçlü altyapısı sloganıyla gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyespor altyapı seçmeleri, 24 Temmuz Pazar günü Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu’nda yapılacak.
Konya Büyükşehir Belediyespor, basketbolda 4 ayrı yaş kategorisinde geçtiğimiz sezonu ilk 3sırada tamamlamış; U12 takımının Konya şampiyonluğu elde ettiği sezonda, final maçlarına çıkan U10 ve U14’ler ikinci, U11’ler ise Konya üçüncüsü olmuştu.

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