Kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığın avukatından akıl sağlığı raporuna itiraz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığın avukatından akıl sağlığı raporuna itiraz

DHA

Kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığın avukatından akıl sağlığı raporuna itiraz


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle öldüren ve hakkında 2 kez müebbet istenen Şenol Yasak (39) için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, akıl sağlının yerinde ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Yasak'ın avukatı, rapora itiraz etti. İtiraz üzerine rapor, dosya içindeki delillerle yeniden incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurup öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
2 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Savcı, iddianamede, Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme'den 2 kez müebbet hapis cezası istedi, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ
İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak, bugüne dek 8 kez hakim karşısına çıktı. Dava sürecinde mahkeme heyeti taraından   Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediğini belirtti. Yasak'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.
AVUKATINDAN RAPORA İTİRAZ
Şenol Yasak'ın avukatı, Adli Tıp Kurumunun 'Akıl sağlığı yerindedir' raporuna itiraz etti. İtiraz üzerine rapor, dosya içindeki delillerle birlikte yeniden incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-07-14 10:43:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram Belediyesi 41 parkı yeniledi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi 41 parkı yeniledi
Konya Büyükşehir Belediyespor yarınların basketbolcularını arıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyespor yarınların ...
Konya- Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya- Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ...
Tarladan 8 ton buğdayı hasat ederek çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Tarladan 8 ton buğdayı hasat ederek çalan şüpheliler ...
Başkan Pekyatırmacı: “Kütüphane hizmetlerini yeni nesil şehir kütüphanesi ile taçlandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Kütüphane hizmetlerini yeni ...
Lüks otomobille drift terörü kamerada Konya'da araçların arasında drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalanırken, araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Lüks otomobille drift terörü kamerada Konya'da ...
Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler
YEREL HABERLER Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler
Hüyük'te ahır yangını
YEREL HABERLER Hüyük'te ahır yangını
Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarası
YEREL HABERLER Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola ...
Başkan Kavuş: "Alınan tedbirlerle huzurlu bir bayram geçirildi"
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: "Alınan tedbirlerle huzurlu bir bayram ...
Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından ...
Gözünden arının soktuğu kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Gözünden arının soktuğu kişi hastanelik oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.