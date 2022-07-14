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Başkan Karabacak: “O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"

İHA

Başkan Karabacak: “O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "6 yıl önce, Türkiye’de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan edildiği o tarihi geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde aziz milletimiz omuz omuza hareket ederek hain işgal girişimine karşı cenk ederek destan yazmış, yürekleri vatan sevgisiyle çarpan esnaf ve sanatkarlarımız ise üzerimize düşeni tüm görevi yerine getirerek milli bir duruş sergilemiştir. Üzerinden geçen 6 yıla rağmen yaşanan hain ve alçak girişime karşı öfkemiz dinmemiştir. Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde büyük bir demokrasi zaferine imza atmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletimiz ve milletimizin ferasetiyle FETÖ’ye karşı kararlı bir duruş sergileyerek darbe girişimi bertaraf etmiştir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ve aziz vatanımızı ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacak, milletimiz de ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkmaya devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman aziz milletimiz ve ahilik gelenek ve kültüründen gelen esnaf sanatkârlarımız da ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacak, hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 6. yılında 84 meslek odamız, 60 bin esnaf ve sanatkarımız adına, hain terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze olan ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın yazmış olduğu destanın yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tebrik ediyorum. O tarihi geceyi hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak için Mevlâna Meydanında gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz anma gününde vatandaşlarımıza 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtacağız” dedi.

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