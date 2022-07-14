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Başkan Altay: “15 Temmuz esaret girişimine boyun eğmeyenlerin zaferidir”

İHA

Başkan Altay: “15 Temmuz esaret girişimine boyun eğmeyenlerin zaferidir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “15 Temmuz, esaret girişimine boyun eğmeyen şanlı milletimizin destansı bir zaferi olarak hafızalara kazındı” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın şöyle: “Vatanımızın bekasını savunmak, istiklalimizi muhafaza etmek, şehadet yolunda seve seve yürümek bizi biz yapan en önemli değerlerdendir. Bu anlamda 6 yıl önce FETÖ terör örgütü; devletimizin varlığına ve birliğine, milletimizin dirliğine ve istikbaline göz dikerek bir darbe girişimine kalkıştı. Kahraman milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara akın ederek destansı bir direniş ile bu hain girişimi bertaraf etti. 15 Temmuz, esaret girişimine boyun eğmeyen şanlı milletimizin destansı bir zaferi olarak hafızalara kazındı. O gün; kadim tarihimiz boyunca zulme ve esarete asla boyun eğmeyen şanlı ecdadımızın yolunda yürüyen milyonlarca kahraman; vatanımızın istikbali ve milletimizin istiklali için tek yürek olarak tüm dünyaya net bir mesaj verdi. O gece yüzbinlerce Konyalı da Mevlana Meydanı’nda bir araya gelerek darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli rol oynadı. O çetin gecede; vatanı, milleti, bayrağı ve mukaddesatı için şehadete koşan 251 şehidimiz ve 2 binin üzerinde gazimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu toprakları mukaddes bir vatan haline getiren şehit ve gazilerimizin hatıralarını, ebediyen hem hafızalarımızda, hem kalbimizin en ulvi yerinde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, bu vatan için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza meydanlarda nöbet tuttuğumuz tüm hemşehrilerimi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

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