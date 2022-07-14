Başkan Kavuş'tan 15 Temmuz mesajı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Her bir ferdiyle bu aziz millet, ezana, bayrağa, hürriyetine ve geleceğine sahip çıkmış ve bu güzel vatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendisi olduğunu dünyaya bir kez daha ilan etmiştir” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kavuş, Türkiye’yi zor duruma düşürmeye çalışanlara karşı her daim demokrasinin yanında olduklarını belirterek, “Aziz Milletimiz, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini ilelebet koruyacaktır. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 6. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. 7’den 70’e her bir ferdiyle bu aziz millet, ezana, bayrağa, hürriyetine ve geleceğine sahip çıkmış ve bu güzel vatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendisi olduğunu dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Aziz milletimizin hürriyeti uğruna bu topraklara vurduğu son mühür olan 15 Temmuz gecesi yazılan destan sıradan bir darbe teşebbüsünü bastırma eylemi değil, uçaklara karşın yüreğin, silahlara karşın bileğin, köleliğe karşın hürriyetin, milli iradenin paha biçilemez bir zaferidir. Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimizi ise saygıyla anıyor ve Allah’tan şifa diliyorum. Allah, devletimizi, milletimizi ve cennet vatanımızı korusun” ifadelerin kullandı.

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