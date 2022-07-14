Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu



Hüseyin DUMRU/ BOZKIR (Konya), (DHA)KONYA'da, serinlemek için Bozkır Baraj Gölü'ne giren Mustafa Arslan (33), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Bozkır Baraj Gölü'nde meydana geldi. İstanbul'da oturan Mustafa Arslan, tatil için geldiği memleketinde serinlemek için Bozkır Baraj Gölü'ne girdi. Arslan, bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiyenin su altı aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar, yaptıkları çalışma sonucunda Arslan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Arslan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Bozkır Hüseyin DUMRU

2022-07-14 22:03:57



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