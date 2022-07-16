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Konya Ovasında bu yıl hububat ürünlerinde verim ve kalite arttı ZMO Konya Şube Başkanı Kırkgöz: “Kıraç alanlarda yaklaşık olarak 350 ile 400 kilo verim sonuçları alıyoruz”

İHA

Konya Ovasında bu yıl hububat ürünlerinde verim ve kalite arttı ZMO Konya Şube Başkanı Kırkgöz: “Kıraç alanlarda yaklaşık olarak 350 ile 400 kilo verim sonuçları alıyoruz”

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, geçen yıla oranla rekolte ve kalitede büyük oranda yükseliş yaşandığını belirterek, "Kıraç alanlarda yaklaşık olarak 350 ile 400 kilo verim sonuçları alıyoruz ve bunlarda tabi geçen seneye baktığımız zaman kuraklık nedeniyle biçerin girmediği tarlalarımız vardı. Ona nazaran çok iyi durumda” dedi.
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında hububat hasadı devam ediyor. Konya’da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovasında yağışlar hububat ürünlerinde verim ve kalitenin artmasında bu yıl büyük rol aldı.
Hububat hasadının başladığını ve bereketli bir sezonun olacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Şuanda ağırlıklı olarak arpa biçiliyor. Buğdaylarından yaklaşık bir haftalık zamanları var biçim için. Özellikle kıraç alanlarda yaklaşık olarak 350400 kilo verim sonuçları alıyoruz ve bunlarda tabi geçen seneye baktığımız zaman biçerin girmediği tarlalarımız vardı. Ona nazaran çok iyi durumda. Son yağışları bekliyorduk son yağışlarda yerinde yağdı buna da şükür etmek durumundayız. Şuan ki alınan sonuçlar verimler geçen seneye göre çok çok iyi durumda. Konya bölgesinde rekolteninde artacağını düşünüyoruz” dedi.

“Sulu alanlarda 1 tonlara varan verimler alınıyor”
Nisan ayındaki yağışlar iyi olsaydı 450500 kilo civarına verim olacağını aktaran Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Şuanda kıraç alanlarda verim 350400 kilo arasında kaldı, kıraç alanlarda. Sulu alanlarda bir problemimiz yok. Sulu alanlarda 800900 kilo, 1 tonlara varan verimler alınıyor. Hatta bazı bölgelerde 1 tonu geçende yerlerimiz var. Şuanda sulu alanlarda bir problemimiz yok ama kıraç alanlarda 350400 kilo gibi verimlerimiz var o da kıraçtaki çiftçilerimiz memnun edecek seviyede verim oldu” şeklinde konuştu.

“Uygun nem 1011civarında biz hasat yapılmasını tavsiye ediyoruz”
Hasat öncesi yağan yağışlar nedeniyle ürünlerin bazı bölgelerde hasada hazır olmadığını hatırlatan Kırkgöz, “Sonradan yağan yağışlar bitkilerin kardeşlerinden yeniden başak çıkardı bunlarda bitkinin hasat esnasında nem oranını çok artırıyor. Bu da tabi fiyatı etkiliyor. Çiftçi borsa da ürününü satarken nem oranı 1415’ler çıktığı zaman fiyatlar biraz daha düşmeye başlıyor. 5 bin 800, 5 bin 900’lere kadar fiyat düşüyor. Burada çiftçinin biraz daha beklemesi gerekiyor, çokta beklememesi gerekiyor çokta beklediği zaman dane dökme olayı oluyor. Uygun nem 1011civarında biz hasat yapılmasını tavsiye ediyoruz. 1011 neme geldiği zaman ortalaması hasada başlarsa çiftçi ne tohum zayiatı ne de fiyattan dolayı bir mağduriyet yaşar” ifadelerini kullandı.

“Çocuğumuza bakar gibi bitkiyi besledim”
Dede ve baba mesleği olan çiftçiliği yıllardır yapan Arif Aydınlı, “Yaklaşık 12 yaşından beri bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Geçen yıl mısır hasadını yaptıktan sonra kasım başı diyebiliriz. Suladık, döne yaptık bizim çiftçi tabiri ile. O günden bu güne çocuğumuza bakar gibi bitkiyi besledim, sulamasıdır ne gerekiyorsa elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Simdi de hasadını yapıyoruz yüzümüz gülüyor. Geçen yılki kuraklıkla bu yılki verim ortalamasına baktığımızda hakikaten yüz güldürücü hamdolsun emeğimizi aldık. Dekar başına 900 kiloya yakın arpa hasadını yapıyoruz. Buğdayımız var arpa hasadından sonra yaklaşık bir hafta içerisinde nasip olursa buğday hasadına gireceğiz. Onlarda yüzümüzü güldürecek öyle umut ediyoruz” diye konuştu.

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