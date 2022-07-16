Kulu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri düzenlendi

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Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde anma programa düzenledi.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitler için mevlit okunarak başladı. Hatim duası yapılmasıyla devam eden program, Kulu Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların konu aldığı slayt gösterileri, demokrasi nöbeti ve müzik dinletisiyle sürdü. Anma programı, saat 00.13'de ilçe genelinde sela okunmasıyla sona erdi. Düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programına ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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