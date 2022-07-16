15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ereğli’de coşkuyla kutlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı sene devriyesinde Türk Milleti’nin destansı zaferi belediye önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar Mehteran eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Yürüyüş sırasında Ereğli Belediyesi vatandaşlara bayrak dağıtımı yaptı.



“Hak Teala, zalime aziz Türk Milleti’nin şamarını vurmayı nasip etti”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu yaptığı konuşmada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzü kutluyorum. Bu acı, vahim ve bir o kadar da ders alınması gereken bir günün 6’ıncı sene devriyesinde yüreklerimizdeki sızının yeniden alevlendiği bugün de, bu gece de sizleri saygıyla selamlıyorum. Rabbül Alemin lütfünü eksik etmez inşallah. Bu aziz millet, şerefli millet çok acı, çok badireler atlattı. Bu da geçti neleri atlatmadık ki demokrasiye kastedenler, aziz milletimize kastedenler kendi meşruiyetlerini temin ve tesis etmek için insanımızın katline vesile olanlar, yine hatırlarsınız bu kalkışmanın da meşruiyetini temin ve tesis etmek için yaşattıkları acıları unutmadık. Bu hain FETÖ’nün öteden beri özellikle 1980’den sonra nasıl beslendiği, yeşil kuşak muvacehesinde nasıl beslendiği, nasıl büyütüldüğü hepimizin malumu, koynumuzda millet olarak, devlet olarak yılan beslemişiz. Acısını yaşadık, 12 Eylül’de gördüğümüz işkencelere rahmet okuturcasına yapılan, yaşatılan azapları yaşadık. Bazı şeyler vardır ki anlatılmaz, anlaşılması da çoğu kez beklenmez çünkü acıyı yaşayan bilir. Zannederler ki nefsi için yürüyor, zannederler ki nefsi için Külliyede, vakfedilmiş ömürlerin sahibi onlar. Neticede terörle mücadelede Türkiye’nin geldiği noktayı bir düşünün çok önemli bir mesafe alındı. Dağda son PKK’lı, ovada ya da devletin kadrolarında son kripto FETÖ’cü kalıncaya kadar da bu mücadelenin devam etmesi lazım. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanımızın kararlılığını görüyor mutlu oluyoruz, İçişleri Bakanımızın canhıraş gayretini görüyoruz mutlu oluyoruz, onları kutluyor ve saygı duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için, terör musibetinden kurtulması için, beka endişesi yaşamaması adına kayıtsız, şartsız hükümete, devlete destek veren Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e saygılarımı sunuyor, kutluyorum. Allah cümlesinden razı olsun" dedi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ise, “Bugün burada milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bu günde tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında birçok fedakarlıklar vardır. FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız Cumhurbaşkanımız önderliğinde sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu tarifsiz ve menfur girişimi engellemiştir. Aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kez daha gösterdiler hepimize, ruhları şad olsun. 15 Temmuz’da dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine vesile olmuştur. Bugün milletimizin tarihinde unutulmayacak, unutulmaması gereken ve asla unutturmayacağımız bir günün yıldönümü, 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneğidir. Kapkara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Ulu Önder Atatürk’ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi de bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yine bugün aramızda olan 15 Temmuz şehidimizin kardeşi Fatih Bulut ve 15 Temmuz Gazimiz Okan Altunsoy’a da sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'anı Kerim tilaveti, ilahiler, mehteran gösterileri ve gece yarısı camilerden okunan sela ile son buldu.

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