Konya'da dinlenme tesisinde yangın (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilen 10 tesis çalışanına hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi. Tesisin büyük bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

2022-07-17 11:05:20



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