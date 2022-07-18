Selçuklu Seyir Tepesi’nde uçurtma şenliği

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Seyir Tepesi’nde Uçurtma Şenliği'nin ikincisi düzenlendi.

Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği ve Konya’da yaz günlerine renk katan Uçurtma Şenliği’nin ikincisi Seyir Tepesi’nde düzenlendi. Seyir Tepesine gelen aileler hem açık hava ve doğa ile iç içe olurken pikniklerini yaparak hafta sonu tatilinde streslerini attı.

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başta çocuklar olmak üzere ailelerin de gün boyu keyifli vakit geçirdikleri etkinliğe katılarak onların sevincine ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Pekyatırmacı onlarla birlikte uçurtma uçurdu, etkinlik alanına gelen ailelerle sohbet etti. Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından etkinlik çerçevesinde çocuklar için özel aktivite alanları oluşturuldu. Gün boyu çeşitli animasyon gösterileri düzenlendi, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sportif aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenlendi, çocuklar sürpriz hediyelerle sevindirildi.

Etkinlikte Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocukların gönüllerince eğlendiği yarışmalardan bir tanesinin startını vererek dereceye girenlere ödül takdim etti. İkincisi düzenlenen ve Selçuklu Seyir Tepesi’ne gelen misafirleri eğlendiren Uçurtma Şenliği Türk Sanat Müziği konseriyle son buldu.

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