OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB sanayicilerini Ulusal Staj Programı’na başvurmaya davet etti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin 81 ilindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicilerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı’na başvurmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen ve OSBÜK’ün çalışmaları ile OSB’lerdeki 61 binden fazla mesleki ve teknik lisesi öğrencisinin bu yıl ilk defa dahil edildiği Ulusal Staj Programı başvuruları devam ediyor. İşverenler, genç istihdamının desteklenmesi ve KOBİ’lerin stajyer ihtiyacını karşılamasını hedefleyen Ulusal Staj Programı çerçevesinde oluşturulan Stajyer Havuzuna başvurarak, buradan stajyer talep edebiliyor.



“Hem gençler hem de işverenler için önemli bir fırsat”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK’ün çalışmaları ile bu yıl ilk kez OSB’lerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin ve bu liselerde mesleki eğitim gören 61 bin gencin Ulusal Staj Programına dahil edildiğini, bunun hem gençler için hem de stajyer ihtiyacı olan işletmeler için çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 81 ilindeki 372 organize sanayi bölgesini ve 67 binin üzerindeki OSB sanayicisini Ulusal Staj Programına başvurmaya davet eden Kütükcü, “Bugün geldiğimiz noktada sanayi üretiminin hem niteliğini hem de niceliğini artırmak için en önemli ihtiyacımız nitelikli insan kaynağı. Meslek lisesi öğrencilerimizin yer aldığı Ulusal Staj Programı çerçevesindeki Stajyer Havuzu ise, işletmelerimizle gençlerimizi buluşturan, nitelikli bir staj ve insan kaynağı kapısı. Bütün işletmelerimizi Ulusal Staj Programı’na başvurarak, bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.



OSBÜK’ün çalışmaları ile OSB’ler programa dahil edilmişti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile “Senin İçin Seferbiriz” teması altında 2020 yılından bu yana yürütülen Ulusal Staj Programı, OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi. OSBÜK’ün çalışmaları ile projeye bu yıl ilk defa OSB’lerdeki mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri de dahil edildi. Böylece 61 binin üzerinde öğrencinin mesleki eğitim aldığı OSB’lerdeki meslek liselerinin 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri programdan yararlanma imkanına kavuştu.

İşverenler ise, Ulusal Staj Programı çerçevesinde stajyer istihdam etmek için, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresindeki İşveren Kayıt sekmesinden başvurabiliyor.

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