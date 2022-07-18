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Prof. Dr. Ali Sarıgül: “Kalp krizinden değil, doktora geç kalmaktan korkun”

İHA

Prof. Dr. Ali Sarıgül: “Kalp krizinden değil, doktora geç kalmaktan korkun”

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, son zamanlarda kalp krizi vakalarının arttığını ve kalp krizi geçirenlerin yaş ortalamasının düştüğünü ifade ederek, kalp krizinden değil, doktora geç kalınmasından korkulması gerektiğini söyledi.
Özel Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, son zamanlarda kalp krizi vakalarının arttığını ve kalp krizi geçirenlerin yaş ortalamasının düştüğünü söyledi. Herkesin kalp krizi geçirebileceğini belirten Prof. Dr. Sarıgül, “Doğru bir zamanda olursa korkmamak gerekir. Kalp krizinden değil, doktora geç kalmaktan korkun’’ diye konuştu.
Kalbin vücudun temel taşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Sarıgül, "İnsanlar doktora gitmekten korktuğu için geç kalmış olabiliyor. Örneğin astım hastaları göğüs hastalıkları bölümü dışında başka bir bölüme gitmiyor. Belki aort kapağında sorun var. Bir kardiyoloğa gitmediği için bilinmiyor ve nefes darlığı ile hayatlarını devam ettiriyorlar" dedi.
Kalp krizini artıran risk faktörlerine de değinen Prof. Dr. Ali Sarıgül, “Kalp krizine en büyük etken genetik faktörlerdir. Bunu hızlandıran etkiler de vardır. Örneğin kötü beslenme, hastanın spor yapmaması, stresli iş hayatı, tütün ürünlerinin kullanımı gibi tetikleyici durumlar da kalp krizine neden olabilir" ifadelerini kullandı.
Kalp hastalıklarındaki başarının teknolojideki gelişmeler ile paralel olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Sarıgül, “Teknoloji ile beraber çalışıyoruz. Kalp hastalıklarındaki başarı oranı da teknolojinin getirisiyle oldukça üst düzeydedir. Kalp bizim vücudumuzun motorudur. Kalp hariç hiçbir organ durduktan sonra tekrar çalışamaz. Ameliyatlarda da kalbi hem durdurmadan hem de durdurarak cerrahi müdahalelerde bulunabiliyoruz. Tecrübeli ellerde bunlar da başarılı cerrahi işlemler oluyor" şeklinde konuştu.

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