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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor isim ve forma sponsoruyla sözleşme imzaladı

İHA

Konyaspor isim ve forma sponsoruyla sözleşme imzaladı

Konyaspor, isim ve forma sponsorluğunda anlaşmaya vardığı Arabam.com ile 1 yıllığına sponsorluk anlaşması imzaladı.
Konyaspor ile Arabam.com arasında yapılan forma ve isim sponsorluğu için imza töreni düzenlendi. Stadın toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, "2022 2023 sezonunun başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Tabii ki sezondan önce futbol takımımız perşembe günü Avrupa'daki ilk maçını oynayacak. Saat 22.00'de başlayacak yine gelecek hafta Perşembe günü de rövanş maçıyla inşallah iyi bir başlangıç ve devam etme gayreti içerisinde olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep dile getirdik. Bu noktada yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdik. Bunlar arasında sponsorluk çalışmaları kombine biletleriyle alakalı neler yapılabilir? Konyaspor'a futbol takımına, spor kulübüne ilgi nasıl artırabiliriz? Bunların çalışmaları içerisine girdik. Bu noktada özellikle geçen seneden kaynaklı kısmen de olsa biz başarıyı hep öyle dillendiriyoruz. Konyaspor çünkü futbol takımı elbet bir gün mutlaka şampiyon olacaktır. Şampiyonluğa giden yoldaki her kademe kısmi bir başarıdır. Biz bunu böyle adlandırıyoruz. Kısmen de olsa geçen sezon başarılı olduğumuz bir dönemi yaşadık. Bunun da belki meyvelerini, sponsorluk çalışmalarında görüyoruz. Görmeye devam ediyoruz. Ciddi manada kulübümüze karşı söz konusu özellikle pandemi döneminde daralan futbol ekonomisini, futbol endüstrisini bu şekilde ayakta tutmak sponsorların destekleriyle vazgeçilmezdir. Bu sponsorluk faaliyetleri noktasında işte bugün de isim ve göğüs sponsoru olarak arabam.com markasıyla bir birlikteliğe başlayacağız. Ben bu birlikteliğin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hem şehrimize hem takımımıza hem kulübümüze, hem futbol alemine inşallah güzel, istikrarlı, başarılı bir dönem geçirmemize vesile olur diyorum" dedi.

"Burada ne kadar başarılı olursak ülke futboluna o kadar katkı sağlarız"
Her maç öncesi 42 bin kişilik stadyumu doldurulması konusunu hatırlatan Başkan Fatih Özgökçen, "Çok şükür 1 buçuk senedir taraftarla ilgili söylediğimiz tek bir kelime var. Her maç öncesi 42 bin kişilik stadyumun doldurulması. Yine aynı şeyleri söylüyoruz. Tabii ki bir 5 yıl zannediyorsam ara verilmiş bir Avrupa macerası yeniden başlıyor. Bu önemli bir hadise. Burada ne kadar başarılı olursak ülke futboluna o kadar katkı sağlarız. Malum ülke puanı artık belli. Bunu sağlayacak takımlardan bir tanesi zaten 4 takımdan 1 tanesi de Konyaspor. Bu gururu yaşamamız lazım. Hep beraber perşembe günü oynanacak maç biliyorsunuz UEFA ile yapmış olduğumuz görüşmelerde her iki maçta Konya'da oynanıyor. Bu belki de masada kazanılan bir zaferdir, belki de bunun örneği çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Ama tabii ilk maç ev sahipliğinde olacağı için seyircisiz oynanıyor. Ama biz yine özellikle doğu tribünün dışındaki alana dev bir ekran kuruyoruz. Tüm taraftarlarımızı, belki o atmosferi yaşamak adına burada da maçı izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"Pato ile bir ilgimiz yok"
Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Özgökçen, "Hocamızın raporu ve en önemlisi bizim gözlemlerimiz neticesinde tabii ki takımdan ayrılacak arkadaşlar var. Bunlardan bir tanesi de Barış, diğeri Mpoku bu ikisiyle yolumuzu bir şekilde ayıracağız. Çünkü biraz önce bahsettiğim istikrar mücadele yakalandığı takdirde Barış'ta, MPoku da takıma girebilir. Ama bizim şu andaki rapor ve değerlendirmelerimizde gönderilmesi noktasında olacak. Diğer yandan çok fazla isim dolaşıyor. Bunların hepsi de belki kendi alanında başarılı olmuş futbolcular. Şimdi siz çok Pato'ya kilitlendiniz ama biliyorsunuz o kilitlenmelerin dışında başka bir isim gelebilir. O zaman net söyleyeyim Pato'yla bir ilgimiz yok" diye konuştu.

"Heyecanlıyız ki bunu Konyaspor gibi bir kulüple yapıyor olacağız"
Arabam.com Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say ise, Konya’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim bu sene futbolla ilk defa grup olarak sponsorluk yapmaya başlama fırsatımız doğdu ve çok şanslıyız. Açıkçası heyecanlıyız ki bunu Konyaspor gibi bir kulüple yapıyor olacağız. Konyaspor'un başarısı ortada. Geçen yılki başarısı açıkçası çok alçak gönüllü ifade ederek ortaya koydu. Aslında Konyaspor'un geçen seneki başarıları çok çok önemli. Üçüncü olmak Türkiye Ligi'nde kolay bir iş değil. Biz sizin başarınızdan gurur duyduk, sizi tebrik ediyoruz. İnşallah bu başarınız 100. yılınızda bizimle bu sponsorluk döneminde de devam eder. Biz bu konuda elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

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