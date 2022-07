Konyaspor Başkanı Özgökçen: İlk hedefimiz gruplara kalmak

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nu geçmek istediklerini belirterek, ''Bizim ilk hedefimiz, gruplara kalmak. İnşallah gruplara kaldığımız zaman, Konyaspor mali açıdan da ciddi destek görmüş olacak" dedi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi 3'üncü sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na katılma hakkı elde eden Konyaspor, 21 Temmuz Perşembe günü Belarus temsilcisi BATE Borisov karşılaşacak. UEFA'nın kararı gereği her iki karşılaşma da Konya'da oynanacak. Yeşil-beyazlı kulüp bugün yeni isim sponsoruyla sözleşme imzaladı. 'Arabam.com' ile yapılan isim ve formanın göğüs sponsorluğu imza törenine katılan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, açıklamalarda bulundu. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala eksiklerini tamamlamak için çalıştıklarını belirten Özgökçen, ''2022-2023 sezonunun başlamasına çok az bir süre kaldı. Ama ondan önce perşembe günü Avrupa'daki ilk maçımızı oynayacağız. Diğer hafta perşembe günü de rövanş maçı olacak. İnşallah iyi bir başlangıç ve devam etme gayreti içerisinde olacağız. Biz Avrupa macerasına başlayacağımız için transferlere mart ayı içerisinde başladık. Bazı eksiklerimiz var. Bunları gidermek için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle geçen yılki başarımızdan sonra Konyaspor, bir gün mutlaka şampiyon olacaktır. Şampiyonluğa giden her kademe, kısmi bir başarıdır. Kısmen de olsa geçen sezon başarılıydık. Sponsorluk çalışmaları noktasında da kulübümüze karşı ciddi manada teveccühü konusu. Özellikle pandemi döneminde daralan futbol ekonomisini sponsorların desteğiyle ayakta tutmak vazgeçilmezdir. Bu sponsorluk faaliyetleri noktasında isim ve göğüs sponsorumuz ile bir birlikteliğe başlayacağız'' diye konuştu.

"İLK HEDEF GRUPLARA KALMAK"

Avrupa maçlarında gruplara kalarak mücadele etmeyi hedeflediklerini belirten Özgökçen, "5 yıl boyunca ara verilmiş bir Avrupa macerası yeniden başlıyor. Buradan ne kadar başarı sağlarsak, ülke futboluna o kadar katkı sağlarız. Konyaspor olarak bu gururu hep birlikte yaşamamız lazım. UEFA ile görüştüm. Bu görüşmelerde her iki maçta Konya´da oynanacak. Bu masada alınan bir zaferdir. İlk maça misafir olarak gideceğimiz için seyircisiz olacak. Onun içinde özellikle doğu tribünü olduğu tarafa ekran kuruyoruz ve tüm taraftarımıza maçı izlemeye davet ediyoruz. Özellikle Avrupa maçlarıyla alakalı bir standart oluşturmak istiyoruz. Gruplara kalma zorunluluğumuz var. Bizim ilk hedefimiz gruplara kalmak. İnşallah gruplara kaldığımız zaman, Konyaspor mali açıdan da ciddi destek görmüş olacak" şeklinde konuştu.

"FORVETE TRANSFER YAPILACAK ANCAK BU İSİM PATO OLMAYACAK"

Transferlerin yüzde 90'ını tamamladıklarını belirten Özgökçen, "Hocamızın raporu ve tabii ki bizim gözlemlerimizle takımdan ayrılacak arkadaşlar var. Bunlardan bir tanesi Barış Yardımcı diğeri ise Paul Jose-Mpoku. Bu ikisiyle yolumuzu bir şekilde ayıracağız. Çünkü şu anki rapor ve değerlendirmelerimiz gönderilmeleri noktasında. Transferlere çok erken başladığımız için yüzde 90'ını tamamladık. Mutlaka bir isim transfer edilecek. Forvette eksiğimiz var. 3-4 isim noktasında yoğunlaştık; ancak bu kişi Alexandre Pato olmayacak" dedi.

