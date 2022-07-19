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Konya'da 60 hayvanın zarar gördüğü kimyasal atık dökümüne 38,5 milyon lira ceza

DHA

Konya'da 60 hayvanın zarar gördüğü kimyasal atık dökümüne 38,5 milyon lira ceza


İsmail AKKAYA/ KONYA, (DHA)KONYA'da, 2 ilçede boş araziye varillerle sülfürik asit ve karışık yağ bırakıp, 60 küçükbaşa zarar veren ve tutuklanan 1'i işletme sahibi, 2'si şoför 3 kişiye toplam 38,5 milyon lira 'idari para cezası' uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, ''Çevremizi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. İşletmeyi de faaliyetinden menettik'' dedi.
Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi ve Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş araziye, 17 Temmuz'da kamyonlarla, içinde yanıcı madde olan çok sayıda varil bırakıldı. Bölgede otlatılan 60 küçükbaş ise varillerden sızan sıvıya basarak yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin çevre güvenliği aldığı 2 bölgede de AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri inceleme yaptı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgeye 6 kamyon halinde kimyasal atık döküldüğünü belirledi. Polis, araçların sürücüleri Hacı Adem Çoban ve ağabeyi Metin Çoban ile atıkları döktüren oto temizleme iş yeri sahibi Remzi Polat'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen ve atık maddelerle bağlantıları olmadığını öne süren 3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece 'çevreyi kasten kirletme' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, AFAD ile yapılan incelemenin ardından atıkları bugün iş makineleriyle kamyonlara yükleyip 2 araziyi de temizledi. Olay yerinde inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, araziye atılan maddenin sülfürik asit ve karışık yağ olduğunu ve 3 kişiye en üst sınırdan toplam 38,5 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı. Akgün, şunları söyledi:
''Yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı. İlk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlama yağları, şanzıman yağları gibi atık yağlarının döküldüğünü tespit ettik. Bir taraftan da olayın adli boyutu kapsamında döken kişilerin tespitine yönelik çalışmalar tamamlandı ve bu atıkları döken 2 araç sürücüsü tespit edildi. Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu minvalde de bu dökümü yapan 2 kişiye 11'er milyon lira ve atıkları yüklenen işletmenin sahibine de 16,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu kişiler ve işletme hakkında da 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçuyla ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İşletmeyi de faaliyetinden menettik. Bulduğumuz bölge dışında bu soruşturma kapsamında aynı kişilerin Karatay ilçesinde de atık döktüklerini tespit ettik."
TOPRAK NUMULERİ ALINACAK
İki araziden de toprak numunesi alınacağını belirten Akgün, "Atıkları bir taraftan kaldırıyoruz ama temizleme çalışmaları bittikten sonra da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız. Yapılan temizlik çalışmasının yeterli olup olmadığını, ilave bir rehabilitasyon çalışması gerekip gerekmediğini tespit ettikten sonra gerekirse yeniden temizleme çalışması yapacağız. Çevrenin etkin şekilde korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.
'İLLEGAL OLARAK ÇOK FAZLA ATIK BULUNDURAN İŞLETME'
Akgün, atıkların dökülmesini sağlayan firmanın oto temizleme ürünleri olarak ruhsatlandırıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Firma normalde oto temizleme ürünleri olarak ruhsatlandırılmış ama illegal olarak içerisinde çok fazla atık bulunduran bir işletme olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla gerekli çevre izin ve lisansları olmadan bu faaliyeti gerçekleştirdiği için gerekli idari yaptırımları uygulayıp kendisini de faaliyetten menettik."
Akgün, atıkların çevreye verdiği zararın ise temizleme çalışmaları bitince yapılacak toprak kirliliği analizleriyle tespit edileceğini söyledi. Atık maddelerden zarar gören 60 küçükbaş hayvanın ise veteriner tarafından tedavilerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-07-19 13:05:55

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