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KTO Başkanı Öztürk’den İkinci 500 listesine giren Konyalı firmalara tebrik

İHA

KTO Başkanı Öztürk’den İkinci 500 listesine giren Konyalı firmalara tebrik

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin en büyük İkinci 500 sanayi kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik ederek, “Her türlü şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
İstanbul Sanayi Odası’nın, Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 2. 500 2021) araştırması sonuçları açıklandı. Sonuçları değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya’dan bu yıl listeye 15 firmamız girdi. Listede; RTM Tarım 70. sırada, Safa Tarım 105. sırada, Konya Kağıt 135. sırada, Hekimoğlu Un Fabrikası 252. sırada, Akova Süt 277. sırada, Yıldız Pul Otomotiv 295. sırada, Büyük Hekimoğulları Gıda 331. sırada, Çöğenler Yem 343. sırada, İzi Süt 344. sırada, Besa Yemcilik 354. sırada, Kompen PVC 445. sırada, Sezersan Matbaacılık 449. sırada, Konya Çimento 462. sırada, Gitaş Gıda 470. sırada, Balcılar Yem 486. sırada, yer aldı. Böylelikle Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu listesinde Konya, 22 firması ile yer aldı. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, her türlü şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimize şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için çalışacaklarına inancımız tamdır. Şehrimiz 2022 yılında da özel sektörünün çalışma azmi ile ülke ekonomisinin büyümesine katkısını artırarak devam edecektir” dedi.

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