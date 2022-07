Selçuklu'da 58 No’lu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sağlık yatırımlarından bir tanesi olan ve mahallede önemli bir ihtiyaca cevap veren 58 No’lu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleşti.

Hocacihan Mahallesinde yapımı tamamlanan ve bir süredir hizmet veren 58 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti. Bölge halkının sağlık ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren merkez bulunduğu yerde 15 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor. Merkezden günlük ortalama 250300 vatandaş muayene hizmeti alıyor.



“Sağlık tesisimiz mahallemizde önemli bir ihtiyaca cevap veriyor”

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tüm yatırımlarının Selçuklu'nun yaşam konforunu arttırmak üzere olduğunu vurguladı. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak tüm mahallerimizde her yaştan insanımızın faydalanabileceği tesisler inşa etmeye, ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Bosna Hersek Mahallemizde yapımını tamamladığımız Bosna Sosyal Tesisimizin açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün ise geçtiğimiz aylarda bölge halkına hizmet vermeye başlayan 58 No’lu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezimizin resmi açılışını gerçekleştireceğiz.722 metrekare alan üzerine kurulu olan sağlık merkezimizin belediyemize maliyeti toplam 4 milyon 795 bin Türk Lirası oldu. Bodrum, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşan Aile Sağlığı Merkezimizin bodrum katında 1 adet aile planlama odası, zemin katında 2 adet aile hekimi odası, 2 adet aşı bebek izlem odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet laboratuvar ve kan alma odası yer alıyor. Merkezimizin 1. katında ise 4 adet aile hekimi odası, 3 adet gebe izlem odası ve 1 adet eğitim odası bulunuyor. Aile Sağlığı Merkezimizde şu an 5’i aile hekimi, 5’i hemşire ve 4’ü personel olmak üzere toplam 14 kişi görev yapıyor. Bölgenin sağlık ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren merkezimiz günlük ortalama 300 kişiye, totalde ise 15 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor” dedi.



“Sağlık alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Selçuklu’da yaşayan tüm ilçe sakinlerinin sağlık hizmetlerine ulaşmasının Selçuklu Belediyesi’nin önceliklerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Sağlık alanında ülkemizin geldiği nokta hakikaten çok ileri durumda. Bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığımızı rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak, insanımızın sağlık hizmetine erişimi noktasında sağlık yatırımları konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan yapımını tamamladığımız sağlık tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz diğer taraftan ise yeni projelerle, yeni protokollerle sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kılıçarslan Mahallemize kazandırdığımız Aile Sağlığı Merkezimizin de açılışını yapmış olacağız. Ayrıca Bedir Mahallemize kazandıracağımız Aile Sağlığı Merkezimizin yapım çalışmalarını da kısa bir süre içerisinde tamamlayıp bu merkezimizi de vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımızla imzalamış olduğumuz protokollere istinaden Yazır, Dumlupınar, Feritpaşa ve Buhara Mahallelerimizde yapılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayacağımız Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni de ilçemize kazandırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Protokolünü yaptığımız sağlık merkezlerimizle birlikte inşallah Selçuklumuzdaki sağlık merkezlerinin sayısını 19’a yükseltmiş olacağız. Tabi bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve özellikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yapımı noktasında hayırsever ailelerimizin de çok büyük destekleri bulunuyor. Bu anlamda ben İl Sağlık Müdürümüze, ekibine ve hayırsever ailelerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum” şeklinde konuştu.



“İlçemize değer katacak yatırımlarımızın açılışlarına devam edeceğiz”

Sağlık, eğitim, bilim, kültür ve daha birçok alanda faaliyet gösterecek tesislerin açılışlarına ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sağlık yatırımlarımızın yanında diğer projelerimizi de birer birer tamamlaya devam ediyoruz. Gelecek ay Yazır Mahallemize kazandırdığımız Kapalı Pazar yerimizle birlikte Sancak Mahallemize kazandırdığımız Kapalı Pazar yerimizin açılışlarını yapacağız. Yine sonrasında Beyhekim Mahallemizde yapımını tamamladığımız Gelişim ve Teknoloji Akademimizin ve Yazır Mahallemizdeki 32 derslikli ilkokulumuzun açılışlarını gerçekleştireceğiz. Konya'mızın yeni cazibe merkezi olan Selçuklu Seyir Tepemizin de 2. etap çalışmalarında artık sona geldik, burayı da hemşerilerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Yine Bosna Hersek Mahallemizde yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizi de inşallah kısa bir süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarımızla birlikte birçok projemizin ihale, hazırlık ve yapım süreçlerinin de ayrıca devam ettiğini belirtmek istiyorum. Belediyecilik gönül işidir, aşk işidir, sevda işidir. Biz insanımıza sevdalıyız; gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda bahanelere sığınmadan, yılmadan ve yorulmadan çalışmaya, işimizi aşkla yapmaya devam ediyoruz. Selçuklumuza ve Konya'mıza hizmette durmak yok yola devam diyoruz. Sözlerimi bu düşüncelerle sonlandırırken Hocacihan Aile Sağlığı Merkezimizin mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Konya sağlıkta Türkiye’ye model oluyor”

Konya sağlığında bir model oluşturduklarını ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Türkiye'ye örnek bir modelin örneklerinden birinin hep birlikte açılışına şahit olacağız. Konya sağlığı olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerimiz şu anda bina olarak tamamı yenilenmiş ve ihtiyacımız çok çok az sınırlardadır. Birkaç ilçe devlet hastanemiz haricinde özel ve üniversitelerle birlikte Konya sağlığı yatak kapasitesi olarak şu anda yeterli seviyededir. İlave bir yatak kapasitesine ihtiyacımız yoktur. Tabii sağlıkta dönüşümün en önemli basamaklarından biri olan birinci basamak sağlık hizmetleri yani koruyucu sağlık hizmetlerinin de içinde olduğu sağlık hizmetlerinin sunulacağı aile sağlığı merkezlerimizde yenilenme aşamasında Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte 31 ilçemizde projelerimiz devam ediyor. Bu ilçelerimizin çoğunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin planlaması da inşaatları da bitmiş durumda. Yeni ihtiyaçları olan büyük ilçelerimiz Selçuklu gibi ilçelerimizde de yine Bakanlığımız, hayırseverlerimiz ve belediyelerimiz de bu projeleri tamamlamak üzereyiz. Yani Konya çok kısa süre içinde inşallah 2 yıla varmadan bütün birimleri birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle ülkemize örnek hizmet veren bir il durumuna gelecek. Bu katkılarından dolayı sayın bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha güzel buluşmak dileğiyle tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Şehrimiz iş birliği ile önemli yatırımlara kavuşuyor”

Güzel ve önemli bir açılış için bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Yirmi yıla baktığımız zaman geçmişte birinci basamak sağlık tesislerinde hem sayısal olarak azlık hem de nitelik olarak sıkıntılı olan hem 112 aciller hem aile sağlığı merkezleri veya sağlık ocakları bir taraftan da hastane olarak nereye geldiğimizi çok net görüyoruz. Burada hükümetimizin politikalarının sağlık altyapı yatırımlarını süratle iyileştirmek, dünyanın da önüne geçecek bir planlamayla geçtiğimiz pandemi döneminde bunun ne kadar ihtiyaç olduğunu gördük. Tabii burada büyük fedakarlık sağlık çalışanlarımızındı. Gerek hekimlerimiz gerek hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, ambulans şoföründen güvenlik görevlisine kadar herkes cansiparane bu mücadeleyi yürüttü. İçinde bulunduğumuz sağlıklı şartlara ulaşmamıza herkes emek verdi. Onun için ben bir kez daha tüm sağlık camiasına, onun çalışanlarına şükranlarımı ifade ediyorum" şeklide konuştu.



“Konya'nın çok güzel bir vitrinini oluşturacağız”

Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Dr. İlker Tahsin Vural, "Yaklaşık 2,5 yıldır yoğun bir o kadar da emek gerektiren bir dönemi hep birlikte milletçe, sağlık camiasıyla atlatmaya çalıştık. Bu dönemde daha kaliteli ve sağlıklı hizmet vermek için Hocacihan'da binamız yetersizdi. Değerli başkanımızın ve Sağlık Müdürlüğümüzün de desteğiyle gerçekten hizmet kalitesinde yaklaşık tam olarak 6 Aile Hekimi ve hemşire arkadaşımızla birlikte hizmet vereceğimiz binaya bugün hep birlikte kavuşuyoruz. Sayın vekilim başta olmak üzere belediye başkanım ve sağlık müdürümüze bu yaptığı hizmetlerden dolayı tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve ben şuna inanıyor ve Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi ekip arkadaşlarım adına söylüyorum; Sağlık hizmeti konusunda bölgede Konya'nın çok güzel bir vitrinini oluşturacağımızı ve ilkleri de yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



“ Birlik ve beraberliğin bereketini görüyoruz”

"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözleri ile konuşmasına başlayan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Bazı şeyler Allah korusun kaybedilince anlaşılır. Sıhhatin, sağlığın ne anlama geldiğini, geçtiğimiz iki yılda çok iyi bir şekilde anladık. İnsanların nefes almakta nasıl zorlandığını, toplumun nefes almakta nasıl zorlandığını hep beraber gördük. Ben belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bakın bu hizmetler yani belediyelerin mecburi görevlerinden değil. Ama ne kadar güzel bir dayanışma var ki hangimiz nerede bir boşluk bulursa veya ihtiyaç varsa sağlık müdürlüğümüz, diğer görevliler, belediyelerimiz, valiliğimiz ile birlikte diğer kurumlarımız nerede bir ihtiyaç varsa hep beraber orayı onarmaya, tamir etmeye gayret ediyoruz. İşte birlik ve beraberlikten dolayı da bunun bereketini hep beraber yaşıyoruz. Artık ülkelerin yarışmalarının yanında ondan daha önce şehirlerin rekabeti var. Şehirlerin yarışması var. Ben bu gayretlerinden dolayı başta Selçuklu Belediye Başkanımıza, ekibine, sağlık müdürlüğümüze, mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Bu tesisin öncelikle çalışanlarımıza, mahalle sakinlerimize, hastalarımıza inşallah doktorlarımız eliyle şifa versin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.



“ Sağlık çalışanlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde hizmet vermelerini istiyoruz”

Açılışı gerçekleştirilen Aile Sağlığı Merkezi’nin hekimler ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Öncelikle bu Aile Sağlığı Merkezinin inşasında ciddi katkıları ve emeklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Konya'nın neresine gidersek gidelim her adımımızı attığımız yerde yerel yönetimlerimiz sağlık hizmeti noktasına gelen bütün taleplerle ilgili cevapları olumlu olarak veriyorlar. Bu vesileyle bütün belediye başkanlarımıza bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlık en önemli hizmet alanımız. Sağlık AK Parti iktidarıyla birlikte aslında büyük değişimleri ve dönüşümleri yaşamış ve vatandaşımızın en çok şikayet ettiği değişim ve dönüşümün gerçekleştiği bir alanımız. Buradaki başarınız elbette ki çok güçlü ve daha da devam edecek. Bu başarının sürdürülebilmesi için ama hepimizin el birliğiyle ortak çalışmamız gerekiyor" dedi.

Usta konuşmasının devamında, "Çok kısa bir sürede tamamlandı bu merkez. Büyük bir gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmak, sağlık çalışanlarımızdan, hekimlerimize iyi imkanlar sunmak bizler için çok kıymetli. Türkiye'nin pek çok bölgesinde özellikle büyük şehirlerde, Ankara'da. İstanbul'da, İzmir'de hekim arkadaşlarımız böylesine konforlu ve güzel mekanlara sahip olamıyorlar maalesef. Yerel yönetimlerin bu konudaki bakış açılarının farklılığı sebebiyle maalesef onları istediğimiz desteği ve hizmeti sunma noktasında hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza gerekli desteği özellikle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de veremiyoruz. Ama biz bugün Konya'dayız. Burası da bir büyükşehir ve büyükşehir olarak yerel yönetimlerde gösterdiğimiz başarımızın iyi bir örneğini iyi bir hizmet anlayışını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar emeği geçen herkese, başta Belediye Başkanımız, Selçuklu Belediyemiz olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze, Halk Sağlığı Başkanımız Hasan Başkanımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı, mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Günümüz hayırlı olsun. Her günümüz böyle bereketli olsun inşallah. Allah'a emanet olun” şeklinde konuştu.



“Kurumlarımızın işbirliği güzel işlere vesile olmaya devam ediyor”

Esas olanın insana dokunmak ve hizmet olduğunu söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, “İnsanın yaşam kalitesini arttırmada en önde gelen hizmet olan, sağlık hizmeti gibi hizmetlerde hep beraber olmak ve beraber bir mecra oluşturmanın çok kıymetli çok kutsi olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Elbette ki Anadolu insanının, Türk milletinin, insanlarımızın bu hizmetinin fiziki altyapının iyileştirilmesi, tıbbi teknolojik altyapının iyileştirilmesi, insan kaynaklarının etkileşmesi açısından son on beş yirmi senede çok büyük bir mesafe aldığını gururla hep beraber söyleyebiliriz. Şöyle bir yirmi yıl önceki zamana gidip baktığımız zaman, şu andaki ulaştığımız noktanın ne kadar müspet bir gelişme gösterdiğini açık bir şekilde bize gösteriyor. Öncelikle bu pandemi dönemi başta olmak üzere insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik en önemli hizmette aktif görev alan sağlık çalışanlarımıza gerçekten teşekkür ederiz. Sağlık Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu tempomuz hem hizmetin bütün Anadolu'da yaygınlaştırılması hem de altyapısını ve insan kaynaklarıyla ilgili katkısından teşekkür ederim. Birçok şehri biliyoruz elbette ki herkesin kendine göre bir katkısı var ama Konyamızda biraz önceki konuşmalarda da ifade edildiği gibi devletimizin, hükümetimizin Sağlık Bakanlığı'nın ayırmış olduğu stratejik düzeydeki hedeflerin tahakkuku için büyük bir seferberlik var belediyelerimizde. Bugün de Selçuklu ilçemizde, Selçuklu İlçe Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e hassaten teşekkür ediyoruz. Sadece buradaki hizmet değil, nerede, hangi hizmet ihtiyacı varsa hem eğitimde, hem sağlıkta, hem diğer güvenlik hizmetinde belediyelerimizin koşarak bu hizmete gitmesi bizim için çok kıymetli bir değer. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde bu hizmete sunmuş olduğu katkının çok kıymetli olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 58 No’lu Hocacihan Aile Sağlığı merkezi dualarla açıldı. Açılış sonrasında protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

