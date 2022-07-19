Rezidanstaki ikinci işkence olayında 3 sanığa tahliye



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Merve Kaya'yı (27) çağırdıkları rezidansta işkence yaptığı iddiasıyla 37'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kaya'nın eski sevgilisi Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) tahliyesine karar verildi. Sanıklar, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki tutukluluk kararı nedeniyle, tutuklu kalmaya devam edecek.

Olay, 8 Nisan'da, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Merve Kaya, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Kaya dairede, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve Kaya'ya, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve Kaya, polise giderek şikayetçi oldu.

Murat Demirci'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve Kaya, ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve Kaya bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

37'ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Konya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına 3 sanık ile Merve Kaya ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti ilk olarak olay günü Merve Kaya'nın yanında bulunan arkadaşı İmran Gökçe'yi tanık olarak dinledi. İmran Gökçe, ifadesinde "O gün oruç günüydü. Merve ile iftar yaptık. Daha sonra arkadaşım çağırıyor diyerek kafeye gittik. Murat'ı orada bulamayınca Merve beni evime bırakarak yanımdan ayrıldı. Merve yanımdan ayrılırken tedirgin veya korku halinde değildi" dedi.

'BÜTÜN İŞ HAYATIM BİTTİ'

Murat Demirci ise mahkemedeki ifadesinde, "Mağdurum. Bütün iş hayatım 4 ay içerisinde bitti. 3 okuyan çocuğum var. Tahliyemi talep ediyorum'' dedi.

'MERVE KADAR BİZDE MAĞDURUZ'

Tuğba Demirci ise "Polisten de devletten de korkuyoruz. İspatları mesajlarda sabit. 4 aydır içerideyiz. Merve kadar biz de mağduruz. Pişmanım, özür diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sara Demir de "Üzgünüm, özür dilerim. Mağduruz ve mağduriyetimizi görün. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti de 3 kişiyi adli kontrolle, yurt dışı yasağı ve Merve Kaya'nın evi ve iş yerine verilen uzaklaştırma kararıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

BAŞKA BİR KADINA İŞKENCEDEN TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Sanıklar, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki tutukluluk kararı nedeniyle, tutuklu kalmaya devam edecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-19 17:35:25



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