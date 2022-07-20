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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük’te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı çalışmaları sürüyor

İHA

Hüyük’te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı çalışmaları sürüyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde bu yıl yağlı ayçiçeği ekilişi yapılan sahalarda hastalık ve zararlılara karı konunun uzmanı tarım görevlileri tarafından inceleme ve kontroller gerçekleştirildi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yürütülen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce de desteklenen “tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi” projesi çerçevesinde Hüyük ilçesinin kıraç alanlarında bu yıl çiftçilere hibe destekli çok miktarda yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Yağlık ayçiçeği tohumlarının ekiminin yapıldığı topraklarda saha çiçek açarken, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hasat dönemi öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hüyük ilçemizde Trakya ve Marmara bölgelerinde artış gösteren çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) ile bulaşma riskine karşı ayçiçeği ekili alanlarda kurumumuz teknik personelleri tarafından bizzat sahada surveylerimiz devam etmektedir” denildi.

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