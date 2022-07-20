Başkan Pekyatırmacı personelle buluşmaya devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram sonrası başladığı personel buluşmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Selçuklu Belediyesi bünyesinde ilçenin farklı noktalarda görev yapan personeli görev yerlerinde ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, belediye çalışmaları hakkında personelle hasbıhal ederken onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Pekyatırmacı, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederken onlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de yer aldığı ziyaretler Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık yerleşkesi, Gevher Hatun Sosyal Tesisi, Zabıta Müdürlüğü Merkez Zabıta Karakolu, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, Tesisler ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Tropikal Kelebek Bahçesi, Beyhekim Yüzme Havuzu, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, Kosova ve Bosna Sosyal Tesisi ile devam etti.



“Geleceğin Selçuklusunu birlikte inşa ediyoruz”

Her bir personelin Selçuklu İlçe Belediyesi’nin dışarıdaki yüzü olduğuna dikkati çeken Başkan Pekyatırmacı, “Çeşitli vesilelerle personelimizle bir araya gelmeye devam ediyor, çalışmalarımızı yeni projelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Biz Selçuklu Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. En huzurlu aileler istişare eden bir biriyle iletişim halinde olan ailelerdir ve bu çerçevede her bir personelimizin düşüncesi bizim için kıymetlidir. Selçuklumuza hizmet ederken tüm hemşerilerimizle onların aracılığıyla iletişime geçiyoruz. Bizleri temsil noktasında tüm çalışan personellerimize gösterdikleri ihtimam sebebiyle teşekkür ediyorum. Geleceğin Selçuklusunu hep birlikte ilmek ilmek inşa ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler ve yarınlar diliyorum” dedi.

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