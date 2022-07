İlhan Palut: Gruplara katılmak istiyoruz

İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Konferans Ligi önemli. Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz. Bu uzun bir yol gibi duruyor, 3 rakibi elemek gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na katılma hakkı elde eden Konyaspor, yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov ile karşılaşacak. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle UEFA kararıyla her iki maç da Konya'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Yarın oynanacak ilk maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında Konferans Lig'inde elemeleri geçip, gruplara kalmak istediklerini belirtti.

"İYİ BİR SONUÇ ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Hazırlıklarını iyi bir şekilde tamamladıklarını belirten Palut, "Konferans ligi önemli. Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz. Bu uzun bir yol gibi duruyor, 3 rakibi elemek gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız. Kendi sahamızda gibi görünse de BATE ev sahipliğinde. Bir şekilde maça hazırlandık, rakibin analizini yaptık. Son derece organize takımla oynayacağız. Oyun istikrarı olan bir rakibimiz var. Her takımın olduğu gibi onların da bir takım zaafları var. Avrupa alışkanlığı olan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün son antrenmanla bitireceğiz. Yarın sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Oğulcan´ın sakatlığı dışında eksiksiz şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Takımın konsantre bir şekilde maça hazırlandığını belirten Palut, ''Takımımız gayet konsantre bir şekilde çalıştı. Başakşehir hazırlık maçına göre daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL BİR KARŞILIK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Palut, karşılaşmaya en hazır bir takımla çıkacaklarını belirterek, "Belki en katileti, en ideal kadromuz mu onu bilmiyorum? Ama sonuçta yarın en hazır takımla oynayacağız. Çünkü buna mecburuz. Kendi liginde, ligin ilk yarısını bitirmiş, 15 resmi müsabakaya çıkmış takımla oynayacağız. Her şeyden önce fiziksel bir karşılık vermemiz gerekiyor. Bu noktada en hazır bir takımla oynayacağız" diye konuştu.

Palut, rakip BATE Borisov ile ilgili olarak ise ''Kendi liginde son derece domitant bir takım. Öz güvenli takım. Belli bir oyun ezberleri var ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar. Biz de benzer oyun oynamaya çalışan bir takımız. Biz bir kere top kendimizdeyken topun kıymetini bilmeye çalışacağız. Genel anlamda bizim felsefemiz değişmedi. Topa sahip olmaya çalışan bir Konyaspor izleteceğiz. Konya'da oynanacak olmasının avantajı olacak" dedi.

KALECİ SEHIC: AVRUPA MÜSABAKALARINA KATILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kaleci İbrahim Sehic de Avrupa müsabakalarına katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sehic, ''Avrupa müsabakalarında katıldığımız için mutluyuz. Yarın müsabakalara başlıyoruz. BATE takımını çok iyi tanımıyoruz; ama gerekli analizlerİ yaptık. Kalemizi gole kapatıp goller bulmayı hedefliyoruz. Kesinlikle galip gelmek istiyoruz'' diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlık çalışmalarını tamamladı. (DHA)

