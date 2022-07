Şehit Dr. Ekrem Karakaya için anma töreni düzenlendi

Görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Uzman Dr. Ekrem Karakaya için Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda anma töreni düzenlendi.

Duygusal anların yaşandığı tören, Şehit Dr. Ekrem Karakaya’nın hayatını konu alan kısa film gösterimi ile başladı. Kur'an tilaveti ve dua ile devam eden törende, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenc ve Kardiyoloji Polikliniğinde görev yapan mesai arkadaşı Uzman Dr. Selçuk Öztürk konuşma gerçekleştirdi.



"Ömrünü hastalarına adayan değerli bir hekimdi"

Şehit Dr. Karakaya’nın yaklaşık 1 yıl önce Şehir Hastanesinde görevine başladığını hatırlatan Başhekim Dr. Oğuzhan Günenc, “Rahmetli doktorumuza kendi memleketi Kayseri’de göreve başlama seçeneği sunulmuş olmasına rağmen mesleğini daha iyi icra edebileceğini, hastalarına daha faydalı olabileceğini düşündüğü için kendisi hastanemizi tercih etmiştir” dedi.

Uz. Dr. Ekrem Karakaya’nın ömrünü hastalarına adamış çok değerli bir hekim olduğunu ifade eden Başhekim Günenc, “Yaklaşık 2 hafta kadar önce canice bir saldırı sonucu doktorumuzu kaybettik. Bu elim hadise bizleri derinden sarsmış ve tüm hastane olarak hepimize çok büyük bir acı vermiştir. Bizler hastane idaresi olarak O’nun aziz hatırasını yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Büyük acımızı bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Mekânı Cennet olsun” dedi.



"Duamız bu acı olayın son olması yönündedir"

"Hain kurşunlar çok değerli bir hekim kardeşimizi aramızdan ayırdı" diyerek konuşmasına başlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “O, dünyanın en değerli varlığı bir evlattı. O dünyanın en değerli yol arkadaşı bir eşti. O dünyanın en değerli makamı, evlatlarının babası idi. Maalesef, mesleğini aşkla ve şevkle yapan mesai arkadaşımızı aramızdan ayırdı. Çok üzgünüz. Elim olay yaşandığı andan itibaren acımızı bizlerle paylaşan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Ne yaparsak yapalım bu büyük acının söndürülemeyeceğini biliyorum. Değerli kardeşimizin yerini doldurmamız tabi ki mümkün değil. Rabbim özellikle evlatlarına, eşine, ailesine sabırlar versin. Kardeşimizin Makamı Cennet olsun. Olayın daha ilk dakikalarından itibaren valimiz, vali yardımcılarımız, başsavcımız hepimiz hastanedeydik. Bakan yardımcımızda hızla şehrimize geldi. Bakanımız adeta dakika dakika süreci takip etti. Hastaneye ulaştığımız sırada doktorumuz ameliyata alınmıştı. Bizler, inşallah kurtulur diye dua ederken acı haberi maalesef aldık. Ülkemizde bu tür acılarla inşallah bir daha karşılaşmayız. Duamız bu acı olayın son olması yönündedir” diye konuştu.



"Şehidimizin ailesi, devletimize emanet"

Devlet yetkililerinin en üst düzeyde olayla ilgilendiklerini ve Cumhurbaşkanının ve bakanımızın acılı aile ile görüştüğünü de vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Şehidimizin ailesi artık yüce Devletimize emanet. Ekrem kardeşimize Devletimiz ‘şehit’ unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak Devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar” dedi.

Şehit Karakaya’nın adının Konya’da bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek yaşatılacağını da katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. Koç, “Şehidimizin adını yaşatma adına devlet büyüklerimiz gerekenleri yapıyorlar. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.



"Kutsal bir mesleğin temsilcileriyiz"

Sağlık hizmetinin çok kutsal bir meslek olduğunun yaşanılan bu acı olayda bir kez daha kanıtlandığını söyleyen Prof. Dr. Koç, “Sağlık çalışanları olarak her zaman fedakarca görev yapıyoruz. Hatta o kadar fedakarız ki insanın normal aklı bazen bu fedakarlığı anlayamıyor. Bu olayı gerçekleştiren katili yaşatmak için bile yine arkadaşlarımız, hekimlerimiz çaba sarf ettiler. Biz böylesine kutsal bir mesleğin temsilcileriyiz. Yapılan hizmetlerin vatandaşlarla paylaşılması ile birlikte inşallah tüm vatandaşlarımız bu fedakarlıkları çok daha iyi anlayacaklar. Ülkemizin geleceği adına dimdik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şehidimizin ailesi metanetli duruşları ile birtakım istismarcılara hiç taviz vermediler, bizler de metanetli duracağız” diyerek sözlerini tamamladı.



"Kliniğimizin Ekrem abisiydi"

Son olarak mesai arkadaşları adına kürsüye gelen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Öztürk de, anma programına katılarak salonda bulunanlara teşekkür etti. Yaklaşık 1 yıldır Şehit Karakaya ile birlikte nöbet tuttuklarını ve birlikte görev yaptıklarını söyleyen Uz. Dr. Öztürk, “Ekrem abimiz kliniğimizin yaşça ve tecrübece en büyüklerinden olmasına rağmen bizlere saygısından dolayı abi diye hitap eder, hastalarına hakim olsa bile hepimizle istişare ederdi. Hiçbir hastası ya da iş arkadaşı ile ufacıkta olsa bir münakaşası olmadı. Kliniğimizde 1 yılda kendisini öylesine sevdirdi ki hekim ve hekim dışı tüm personellerin en sevdiği ve saygı duyduğu kişi oldu” dedi.



"Nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi hastalarını yalnız bırakmadı"

Şehit Dr. Karakaya’nın 7 ve 9 yaşında 2 kızı olduğunu vurgulayan Dr. Öztürk, “Tabi şu anda evlatlarımız olayın tam farkında değiller. Yıllar sonra gazete ve televizyon haberlerine baktıklarında babalarının yaşadığı bu acı olayın farkına varacaklar. İnşallah bu konuşmam yıllar sonra onlara ulaşır" dedi.

Şehit Dr. Karakaya’nın çocuklarına seslenen Dr. Öztürk, "Babanız çok mükemmel bir doktordu. Beraber bulunduğumuz bu dönemde tüm hastaları ile ilgilendi ve sorunlarını çözdü. Hatta en son Ramazan Bayramı’nda nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi kalan hastalara ve izne ayrılan hekim arkadaşların hastalarını devralarak her gün vizit yaptı. Ben buna şahidim. Sürekli olarak hastalarından olumlu geri dönüşler alan bir kardeşimizdir. Hatta daha önce çalışmış olduğu Karabük ilinden Konya’ya gelen hastalarını biliyoruz. Babanız görevini tam ve eksiksiz bir şekilde yaparken şehit düşmüştür. Allah’ın sevdiği kulu ki tüm Türkiye ve şu an burada bulunan herkes onu dualarla ve güzelliklerle uğurlamıştır” ifadelerini kullandı.

Program katılımcılara helva ikram edilmesi ile sona erdi. Anma törenine, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkan ve yardımcıları, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenc ve hastane idarecileri, Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekim ve sağlık çalışanları ile birlikte merkez hastanelerin başhekim ve idarecileri katıldı.

