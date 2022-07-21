Bakan Kasapoğlu: Bu millet, kimin algıyla milleti kandırmaya çalıştığını çok iyi biliyor

İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK kredileriyle yapılan düzenlemeye değinerek, ''Bu anlamda algıyla işi başka yere çekmek isteyenler, hiçbir şekilde gayret göstermesinler. Bu millet 20 yıldan beri kimin neyi yaptığını, kimin neye karşı çıktığını, kimin iftirayla, kimin yalanla, kimin algıyla milleti kandırmaya çalıştığını, kurnazlık yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor'' dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da yapılan olimpiyat yüzme havuzunun açılış törenine katıldı. Sporcuların katıldığı açılış töreninde konuşan
Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzunun son derece donanımlı olduğunu belirterek, Konya'da yapılacak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na da bu yıl yüzme branşında katılımın fazla olduğunu hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KYK kredileriyle ilgili açıkladığı düzenlemeyi hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:
''Bu anlamda algıyla işi başka yere çekmek isteyenler, hiçbir şekilde gayret göstermesinler. Bu millet 20 yıldan beri kimin neyi yaptığını, kimin neye karşı çıktığını, kimin iftirayla, kimin yalanla, kimin algıyla milleti kandırmaya çalıştığını, kurnazlık yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Bizler de yine bu anlayışla hizmet odaklı anlayışla, genç odaklı anlayışıyla, eser siyasetiyle durmadan, yorulmadan ve hiçbir şekilde aldırmadan milletimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Sevgili gençler, gençlerle aramıza kimse giremeyecek. Gençlerimizi kimse kandıramayacak ve gençlerimizi bu anlamda bir tanesini dahi bir gencimizi dahi feda etmeye, bir gencimizi dahi heba etmeye, ne gönlümüz razı olur ne buna müsaade ederiz. ''
Bakan Kasapoğlu daha sonra açılışını yaptığı yüzme havuzunda incelemede bulunup, sporcularla sohbet etti. (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-07-21 12:57:44
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