Hüyük’te dane kaybına karşı biçerdöver hasadı denetlendi

Konya’nın Hüyük ilçesinde, hububat ekili alanlarda biçerdöver hasadı Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.

Hüyük ilçesinde hasat döneminin gelmesi ile birlikte ekili alanlara giren biçerdöverler, Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik personelleri tarafından sürekli kontrol ediliyor. Hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla seferber olan ekipler, çalışmalarını sürdürdü. Hüyük ilçesinde Haziran dönemindeki yoğun yağışlar sebebiyle hasat zamanı gecikse de hububat ürünlerinden arpa hasadı devam ediyor. Sahada mesai yürüten görevli teknik ekipler, biçerdöver kontrollerinin yanı sıra üreticileri de dane kaybı konusunda bilgilendirildi. Kontrollerde hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları, yardımcı eleman olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığı denetlendi. Ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alındı. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara biçerdöver sahibi ve mahalle halkı adına sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyelerde de bulundu.

Yapılan denetimler sırasında Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliğ’i hükümlerine aykırı hareket eden biçerdöver sahiplerine cezai işlem uygulandı.

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