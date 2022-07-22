BATE Borisov - Konyaspor: 0-3

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İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)

BATE BORISOV: Kudravets, Nechaev (Dk. 80 Shumanski), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich (Dk. 53 Orashkevich), Milic, Gromyko (Dk. 68 Sharkouski)

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 86 Pavicic), Michalak (Dk. 68 Amilton) , Çekici (Dk. 46 Adil ), Bytyqi (Dk. 77 Muric ), Cikalleshi (Dk. 68 Muhammet )

GOLLER: Dk. 38 Bytyqi, Dk. 57 Michalak, Dk. 90+4 Muric (Konyaspor)

KIRIMIZ KART: Dk. 40 Uğurcan

SARI KARTLAR: Bacharou (BATE Borisov) Sehic (Konyaspor) UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov, Konyasporla karşılaştı. BATE Borisov'un ev sahibi olduğu karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda seyircisiz oynandı.

10'uncu dakikada sol kanattan Bytyqi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Çekiçi'nin şutu üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada Gromyko'nun ceza sahası dışından şutuna top kaleci Sehic'de kaldı.

32'nci dakikada Bytyqi'nin ceza sahasında ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Kudravets, topu kornere çeldi.

38'nci dakikada Hadziahmetovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'nin şutu takımını öne geçirdi: 0-1.

40'ncı dakikada Uğurcan'ın müdahalesiyle Milic yerde kaldı. Hakem Gustavo Fernandes Correia, ikinci sarı karttan kırmıza kartla Uğurcan'ı oyun dışı bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada Cikalleshi'in pasında topu önünde bulan Michalak, kaleci Kudravets'le karşı karşıya kaldı. Michalak'ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

90+4'üncü dakikada Muhammet'in pasında ceza sahasında topla buluşan Muric'in şutu skoru belirledi: 0-3.

Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-07-22 00:03:29



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