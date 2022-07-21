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UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. RusyaUkrayna savaşı nedeniyle Konya’da oynanan mücadele Konyaspor’un 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi’nin arka direğe gönderdiği topta Michalak’ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 02
73. dakikada Filipovic’in ara pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Milic’in şutunda top üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric’in ayak içiyle yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 03

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Gustavo Fernandes Correia xx, Pedro Ribeiro xx, Paulo Bras xx
BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev xx (Shumanskiy dk. 81 ?), Filipovic xx, Bordachev xx, Bessmertny xx, Dragun xx, Bocherov xx, Malkevich xx, Vasilevich x (Oreshkevich dk. 54 xx), Milic xx, Gromyko x (Sharkovskiy dk. 70 xx)
Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov
Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan x, Calvo xxx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Pavicic dk. 86 ?), Michalak xx (Amilton dk. 69 x), Çekiçi xx (Adil dk. 46), Bytyqi xx (Muric dk. 78 ?), Cikalleshi xx (Muhammet dk. 69 x)
Yedekler: Erhan, Yasir, Rahmanovic, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bytyqi (dk. 39), Michalak (dk. 58), Muric (dk. 90+5) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sehic (Konyaspor), Bocherov (BATE Borisov)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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