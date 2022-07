Başkan Pekyatırmacı: “Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu İlçe Belediyesi’nin örnek faaliyetlerinden bir tanesi olan “Cuma Buluşmaları” her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Ferhuniye Mahallesi Hacı Kemal Onsun Camii oldu. Başkan Pekyatırmacı Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbıhal ederek gelen talepleri dinledi.

Cuma buluşmalarını Selçuklu’ya daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu’da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her Cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle Cuma Buluşmalarında yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Ben bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.