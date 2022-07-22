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Başkan Oprukçu, ihracatçılarla tarımın merkezi Ereğli’de buluştu

İHA

Başkan Oprukçu, ihracatçılarla tarımın merkezi Ereğli’de buluştu

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Konya’nın Ereğli ilçesine ziyarette bulundu.
Öncelikle Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu makamında ziyaret eden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, STK başkanları, bürokratlar ve çiftçiler de yer aldı. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Vermiş olduğumuz hizmet hububat, bakliyat, yağlı tohumlar üzerine genelde tarım ürünleri, yani kuru tarım ürünleri dediğimiz bölümün aşağı yukarı yüzde 7075’lik ürünü temsil eden bölüm. Burada memleketlisi olduğumuz Ereğli’ye öncelikle nasıl hizmet edebiliriz diye düşündük. Ereğli’mizin hayvancılığı, peyniri, sütü, sanayi ürünleri, tarım ürünleri her ne varsa tanıtalım ve ülkemizin gündemi haline getirelim, Ereğli’nin sahip olduğu potansiyeli de bildiğimiz için bunları ön plana çıkarıp göstermek istedik. Aynı zamanda hemşerisi olduğumuz ilçemize de bu manada bir hizmet sağlayalım, bir faydamız olsun istedik, bu amaçla buradayız” şeklinde konuştu.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da “İHBİR’in değerli temsilcilerini Ereğli’mizde görmekten, misafir etmekten çok büyük bir onur ve şeref duyuyoruz. Tabii Ereğli öteden beri üreten bir şehir, ürettiğini tanıtamamak, ürettiğini pazarlayamamak gibi zaman zaman çok büyük sıkıntılar yaşamış bir şehir. Biz üreten insanın makbul insan olduğunu biliyoruz, bir fazla üretmemiz lazım geldiğine inanıyoruz. Çabamız buna yönelik çünkü kalkınmanın üretmek, tarımsal potansiyeli yüksek bir şehirde sanayileşmeyle birlikte gerçekleşeceğinden de eminiz. Narenciye hariç her şeyin yetiştiği bir şehir Ereğli, 1071’den hemen sonra zaten Selçukluların eline, Karamanoğulları’nın eline geçmiş, Osmanlı’ya Saray’a da, Mekke, Medine’ye de uzun yıllar buğday, bulgur göndermiş bir şehir, dolayısıyla sevilen, kıymetli bir şehir. Biz kıymetini bilmeye çalışıyoruz, inşallah birbirimize sahip çıktığımız ve bu manada kararlı bir duruşu, samimi bir gayretle ortaya koyduğumuzda Ereğli’nin Anadolu’da gerçekten inkişaf etmiş, vilayet Ereğli ile birlikte hakikaten parmakla gösterilen, nüfus artış hızıyla, yatırımlarıyla, sanayileşmesiyle ve üretimiyle birlikte muhteşem bir şehir olacağından adımız gibi eminiz. Bu manada gayretlerimiz devam ediyor. Üretelim istiyoruz, bir fazla üretelim. Bu arada ihracat yapmak kadar da muhteşem bir şey yok, yani gıda sektöründe özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan sıkıntılar hepimizce malum ama Ereğli o sıkıntıların yaşanmadığı ve ülkemizde yaşatılmaması adına çok da samimi gayreti ortaya koyan bir şehir. Bu anlamda hemşerilerimden bahtiyarlık duyuyorum. Siz değerli hemşehrilerimizin İstanbul’da ortaya koyduğu başarılarla iftihar ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ise, “Ereğli ilçemiz tabii ki tarihi bir ilçe, çok köklü bir ilçe, Orta Anadolu’nun nüfus bakımından en potansiyelli, en büyük ilçelerinden birisi. Buraya göreve geldiğimizden itibaren gözlemlediğimiz, Ereğli’nin hem tarımı hem sanayisi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok farklı çeşitlerde ürünler özellikle sulama imkanları dolayısıyla Ereğli tarımı çeşitleniyor. Türkiye’nin her yerinde Ereğli üretimi et ve süt ürünlerini bulmak mümkün ülke çapında ciddi bir üretim var. En değer verdiğim hususlardan birisi de Ereğli’deki hayvan varlığının saf ırklardan oluşması, melez hayvanımız çok az bu yüzden hayvan başına verim de çok yüksek. Ereğli ilçesinin geleceğini önümüzdeki kısa ve orta dönemde çok iyi yerlerde görüyorum. İnşallah bu İl olma sonucuyla da taçlanır. Ereğli’ye dışarıdan gelecek bütün yatırımlara her türlü kolaylığı göstermeye, yerel yönetimimizle birlikte hazırız. Yatırımcılarımız baş tacımız inşallah Ereğli ülke gündemine daha çok gelir, yüksek yatırımlar artar, istihdam artar, üretim artar” ifadelerini kullandı.
Program sonrasında İHBİR temsilcileri, protokol üyeleriyle birlikte Ereğli Belediyesi’nin üretken belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin bazıları olan Akhüyük Termal Tesisleri, Saraciye Atölyesi ve Adabağ’daki Organik Tarım alanını ziyaret ederek, bilgi aldı ve istişarede bulundular.

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