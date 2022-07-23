6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Bağıran (41), yakalandı. Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, 26 Aralık 2019'da DEAŞ'a yönelik operasyonunda hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem başlatılan Salih Bağıran, yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, Salih Bağıran'ı, Konya'da gözaltına aldı. Salih Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-23 12:53:38



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