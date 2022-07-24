Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor

İHA

Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İkincisi düzenlenen “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Selçuklu Belediyesi “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenliyor. Mahalle etkinliklerinin ikincisinin adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Kılınçarslan Pazar Yerinde gerçekleştirilen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çocuklarla tek tek fotoğraf çektiren ve yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı onlarla aktivitelere katılarak onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

“Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuza vesiledir”
“Mahalle Buluşmaları”nın Selçuklu’da mahalle kültürünün canlanması gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinliklerin Selçuklu’nun farklı mahallelerinde devam edeceğini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Bu mahalle şenliklerimizin ikincisini bugün Kılınçarslan Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın okul dönemi biterken ilk Haziran ayının başında karne şenliğimizi yapmıştık Kelebek Parkımızda. Orada da çok yoğun çocuklarımızın, gençlerimizin katılımları olmuştu. Orada da atölye çalışmaları yaptık. Çocuklarımız eğlenceli parkurlarda oyunlarını oynadı. Hem eğitici faaliyetlerimizi gerçekleştirdik, hem de çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek, güldürmekti hedefimiz. Karne Şenliğinde çok büyük bir ilgi ve alaka vardı. Hem çocuklarımız tarafından hem de aileleri tarafından. O yüzden Karne Şenliğinden sonra Mahalle Şenliği olarak bu organizasyonumuzu devam ettirme kararı aldık. Bugün de Kılınçarslan Mahallemizdeyiz. Çocuklarımızın böyle atölyelerde faaliyetlere katılıyor olması, diğer taraflarda yarışmalara katılıyor olması, eğleniyor olmaları bizim için çok önemli. Tabii çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların her alanda, her aşamada mutlaka gelişimlerine katkı sunmamız gerekiyor. Bu manada ben çocuklarımızın sadece okulda başarılı olmalarının değil diğer alanlarda da sosyal alanlarda da, kültürel alanlarda da, sportif faaliyetlerde de başarılı olmaları ve kendilerini ifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ailelerimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmesine ve kendilerine güvenerek bir şeyler yapmasına fırsat verelim diyorum. Bu yüzden atölye çalışmaları önemli, sportif faaliyetler önemli" diye konuştu.

“Sporda da çocuklarımıza önemli katkılar sağlıyoruz”
Selçuklu Belediyesi’nin spor faaliyetlerinde de örnek olmaya devam ettiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün Selçuklu Belediyemizin Yaz Spor Okullarında 65 salonda 12 bin çocuğumuza spor faaliyetini icra ettiriyoruz. İnşallah yaz boyunca devam edecek. Yine yaz bittikten sonra Kış Spor Okullarında da aynı şekilde çocuklarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın sporda farklı branşlarda kendilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade etmeleri, kabiliyetlerini, yeteneklerini ortaya koymaları bizim için önemli. Bugün Selçuklu Belediyemizin spor kulübünde 200’ün üzerinde milli sporcumuz var. Bu sporcularımızın tamamı Selçuklu Belediyemizin spor okullarında spora başlamış. Belli branşlarda kendilerini geliştirmiş ve milli sporcu olmuş sporcularımız. Tekvando, güreş, diğer branşlarda olsun, çocuklarımız hem yurt içerisinde ulusal müsabakalarda hem de uluslararası müsabakalarda ülkemizi, Türk milletini temsil ediyor. Bu da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Ben arzu ediyorum ki bütün çocuklarımız okullarıyla birlikte spor yapsınlar. Hem sağlık için hem kişisel gelişimleri için hem de tabii ki kabiliyeti, yeteneği varsa lisanslı sporcu olarak, milli sporcu olarak ülkemizi, milletimizi temsil etmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde çocuklarımızın atölye çalışmalarında, ahşap atölyesinde, çini atölyesinde, resim atölyesinde çocuklarımız hakikaten yeteneklerini konuşturuyorlar. Şefik Can Caddesinde Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde belki mahallemizde bulunan gelişim teknoloji atölyemizde faaliyetlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmeleri yönünden bu fırsatları da inşallah en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bugün inşallah akşam da burada organizasyonumuz devam edecek. Saat 9’da konserimiz olacak. Yine atölyelerde ve diğer alanlarda çocuklarımızı eğlenmeye devam edecek. Burada inşallah güzel bir konseri hep birlikte izlemiş olacağız. Ben tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarıyla birebir ilgilendikleri için, buraya getirdikleri için. Çocuklarımıza da çok güzel, mutlu, sağlıklı, hayırlı bir gelecek diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.
Kılınçarslan Mahalle Buluşması etkinliği sanatçı Hatice Sezen’in coşkulu konseriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli ...
Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla ...
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale ...
Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü
Murat Kekilli’den “rahmetli Bülent Ersoy” gafı
YEREL HABERLER Murat Kekilli’den “rahmetli Bülent Ersoy” gafı
6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da ...
Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla nakledildi
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla ...
Düden Gölü'ndeki martı ölümlerinin ilk incelemesi 'doğal ölüm' olarak belirlendi 
YEREL HABERLER Düden Gölü'ndeki martı ölümlerinin ilk incelemesi ...
DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı
Başkan Oprukçu, ihracatçılarla tarımın merkezi Ereğli’de buluştu
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, ihracatçılarla tarımın merkezi ...
NEÜ’de geleceğe mesajlı mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER NEÜ’de geleceğe mesajlı mezuniyet coşkusu
Konya’da kimyasal atıkları temizleme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Konya’da kimyasal atıkları temizleme çalışmaları ...
Başkan Pekyatırmacı: “Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Hizmetlerimizin kalitesi ...
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama
Bilgehane olarak hizmet verecek Saraçoğlu Sosyal Tesisi açılıyor
YEREL HABERLER Bilgehane olarak hizmet verecek Saraçoğlu Sosyal ...
BATE Borisov’dan Mevlana Müzesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER BATE Borisov’dan Mevlana Müzesi’ne ziyaret
Konya Büyükşehir Mehter Takımı her hafta vatandaşlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Mehter Takımı her hafta ...
Bizim Meram Buluşmaları 6 mahalle ile başladı
YEREL HABERLER Bizim Meram Buluşmaları 6 mahalle ile başladı
Bakan Kasapoğlu Atabey Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Atabey Gençlik Kampı’nda gençlerle ...
Konya’da Şükriye Tutkun’dan konser
YEREL HABERLER Konya’da Şükriye Tutkun’dan konser
Kulu ve Haymana kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Kulu ve Haymana kardeş şehir oldu
Kimyasallı saldırıya uğrayan Merve: Yüzüme attığı sıvı, kapının boyasını dahi eritmiş
YEREL HABERLER Kimyasallı saldırıya uğrayan Merve: Yüzüme attığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.