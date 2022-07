Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İkincisi düzenlenen “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi “Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenliyor. Mahalle etkinliklerinin ikincisinin adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Kılınçarslan Pazar Yerinde gerçekleştirilen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çocuklarla tek tek fotoğraf çektiren ve yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı onlarla aktivitelere katılarak onlara çeşitli hediyeler takdim etti.



“Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuza vesiledir”

“Mahalle Buluşmaları”nın Selçuklu’da mahalle kültürünün canlanması gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinliklerin Selçuklu’nun farklı mahallelerinde devam edeceğini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Bu mahalle şenliklerimizin ikincisini bugün Kılınçarslan Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın okul dönemi biterken ilk Haziran ayının başında karne şenliğimizi yapmıştık Kelebek Parkımızda. Orada da çok yoğun çocuklarımızın, gençlerimizin katılımları olmuştu. Orada da atölye çalışmaları yaptık. Çocuklarımız eğlenceli parkurlarda oyunlarını oynadı. Hem eğitici faaliyetlerimizi gerçekleştirdik, hem de çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek, güldürmekti hedefimiz. Karne Şenliğinde çok büyük bir ilgi ve alaka vardı. Hem çocuklarımız tarafından hem de aileleri tarafından. O yüzden Karne Şenliğinden sonra Mahalle Şenliği olarak bu organizasyonumuzu devam ettirme kararı aldık. Bugün de Kılınçarslan Mahallemizdeyiz. Çocuklarımızın böyle atölyelerde faaliyetlere katılıyor olması, diğer taraflarda yarışmalara katılıyor olması, eğleniyor olmaları bizim için çok önemli. Tabii çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların her alanda, her aşamada mutlaka gelişimlerine katkı sunmamız gerekiyor. Bu manada ben çocuklarımızın sadece okulda başarılı olmalarının değil diğer alanlarda da sosyal alanlarda da, kültürel alanlarda da, sportif faaliyetlerde de başarılı olmaları ve kendilerini ifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ailelerimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmesine ve kendilerine güvenerek bir şeyler yapmasına fırsat verelim diyorum. Bu yüzden atölye çalışmaları önemli, sportif faaliyetler önemli" diye konuştu.



“Sporda da çocuklarımıza önemli katkılar sağlıyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin spor faaliyetlerinde de örnek olmaya devam ettiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün Selçuklu Belediyemizin Yaz Spor Okullarında 65 salonda 12 bin çocuğumuza spor faaliyetini icra ettiriyoruz. İnşallah yaz boyunca devam edecek. Yine yaz bittikten sonra Kış Spor Okullarında da aynı şekilde çocuklarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın sporda farklı branşlarda kendilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade etmeleri, kabiliyetlerini, yeteneklerini ortaya koymaları bizim için önemli. Bugün Selçuklu Belediyemizin spor kulübünde 200’ün üzerinde milli sporcumuz var. Bu sporcularımızın tamamı Selçuklu Belediyemizin spor okullarında spora başlamış. Belli branşlarda kendilerini geliştirmiş ve milli sporcu olmuş sporcularımız. Tekvando, güreş, diğer branşlarda olsun, çocuklarımız hem yurt içerisinde ulusal müsabakalarda hem de uluslararası müsabakalarda ülkemizi, Türk milletini temsil ediyor. Bu da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Ben arzu ediyorum ki bütün çocuklarımız okullarıyla birlikte spor yapsınlar. Hem sağlık için hem kişisel gelişimleri için hem de tabii ki kabiliyeti, yeteneği varsa lisanslı sporcu olarak, milli sporcu olarak ülkemizi, milletimizi temsil etmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde çocuklarımızın atölye çalışmalarında, ahşap atölyesinde, çini atölyesinde, resim atölyesinde çocuklarımız hakikaten yeteneklerini konuşturuyorlar. Şefik Can Caddesinde Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde belki mahallemizde bulunan gelişim teknoloji atölyemizde faaliyetlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmeleri yönünden bu fırsatları da inşallah en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bugün inşallah akşam da burada organizasyonumuz devam edecek. Saat 9’da konserimiz olacak. Yine atölyelerde ve diğer alanlarda çocuklarımızı eğlenmeye devam edecek. Burada inşallah güzel bir konseri hep birlikte izlemiş olacağız. Ben tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarıyla birebir ilgilendikleri için, buraya getirdikleri için. Çocuklarımıza da çok güzel, mutlu, sağlıklı, hayırlı bir gelecek diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

Kılınçarslan Mahalle Buluşması etkinliği sanatçı Hatice Sezen’in coşkulu konseriyle son buldu.

