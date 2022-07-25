Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konya’da konser verdi

Konya’nın Hüyük ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde konser veren ünlü sanatçı Yavuz Bingöl hayranlarıyla buluştu.

Kent meydanında düzenlenen ve son bulan Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali’nin final akşamında hayranlarıyla buluşan Türk Halk Müziği’nin başarılı isimlerinden Yavuz Bingöl hayranlarını türküye doyurdu. Sinema oyuncusu Selçuk Özer'in katıldığı sinema üzerine söyleşinin ardından sanatçı Yunus Emre Şengül’ün konseri sonrasında sahne alan Bingöl, geçmişten günümüze birbirinden özel eserleri yorumlayarak alanı dolduran hayranlarına halk müziği ziyafeti çekti. Bingöl’e türkülerini seslendirirken alanı dolduran vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bingöl, konser boyunca kendi parçalarının yanı sıra Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses’in şarkılarını da seslendirerek müziğin efsanelerini sahnesinde andı.

Konya’yı çok sevdiğini, 50 yıl önce Konya’da ilkokul üçüncü sınıfı okuduğunu vurgulayan Bingöl, “19721974 yılları arası. Konya’yı çok severim, bilirim. Konya’nın ekmeğini yedik, suyunu içtik. O yüzden burada sizlerle daha anlamlı bir akşam geçireceğiz inşallah” dedi.

Konya’ya geldiğinde yine dolaştığını da anlatan Bingöl, “Babam ortaokul müdürüydü. Ben de ilkokulda okuyordum, üçüncü sınıfta. Alaaddin Tepesi’nin karşısında bir evde oturdum ve Meteoroloji durağında da oturdum. Konya’yı çok severim yani, bilginiz olsun. Çok temiz şehirdir, güzel şehirdir. O dönem bile öyleydi, o dönem bile gerçekten yerde bir tane çöp, izmarit bulamazdınız. Böyle ünlenmiş bir şehirdir, temiz şehirdir” diye konuştu.



"Sinema filmi çekeceğiz"

Önümüzdeki günlerde Hüyük’te bir sinema filmi çekimi yapacağının da müjdesini sahneden veren Bingöl, “Şimdi konser bitecek ama biz önümüzdeki aylarda da 6 hafta beraber olacağız. Çünkü burada bir sinema filmi çekeceğiz. Onu da buradan söyleyelim. Yani görüşmeye devam edeceğiz inşallah, bir arada olacağız. 6 hafta, 5 hafta ne zaman biterse artık film” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise, ilçede çekimi yapılacak sinema filmiyle ilgili olarak, “Yavuz abiyle bugün konuştuk ve kendisinin söylemesi daha uygun oldu. ‘Makas’ diye bir senaryo yazmıştı. Onu inşallah Hüyük’te çekecek. Biz de tüm gücümüzle abimizin yanında yer alacağız. Hüyük’ümüzün adını dünyaya duyuracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Çiğdem, Hüyük festivalinde konser vermesinden dolayı Bingöl’e teşekkür ederek sanatçıya hediyelerini verdi.

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