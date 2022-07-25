Konya’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" toplantısı yapıldı

İHA

Konya’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" toplantısı yapıldı

Konya’da, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunun "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi.
Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi'nin ev sahiplerinden biri olan Konya’da toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Kurul Üyesi Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Kurul Üyeleri Prof. Dr. Recep Şentürk, Dr. Murat Yılmaz, Dr. İbrahim Altan ve Uzman Onur Kılıç’ın içinde bulunduğu kurul, program çerçevesinde Konya’ya gelerek Vali Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Vali Özkan ve kurul üyeleri ildeki STK temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi. Tantavi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sosyal politika odağında şehrin çözüm bekleyen önemli sorunları görüşüldü. Toplantıya katılan temsilciler, kendi çalışma alanları ile ilgili yaşanan sorunları ve çözüm stratejilerini kurula sundu.
Toplantı sonunda basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kurul olarak 7 Bölge 7 İl Projesi çerçevesinde ikinci ziyareti Konya’ya yaptıklarını ve bundan dolayı çok memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye’de sosyal politikalar alanında son 20 yılda çok önemli ve köklü değişimler yaşandığına hep birlikte şahit olduklarını kaydeden Işıkhan, “Başta sağlık, eğitim olmak üzere sosyal yardım, sosyal hizmetler alanında yaşanan bu atılımlar ülkemizin refah düzeyinin artmasında önemli bir yere sahiptir. Sosyal politikalarımızın temelinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinde vücut bulan sosyal devlet anlayışı yatmaktadır. Hükümetlerimiz ilk günden itibaren insanımızın yaşam standardını geliştirmek için hak temelli sosyal politikaları uygulamaya koymuştur. Bu başarılı politikalarda sosyal devlet son 20 yılda adeta ayağa kaldırılmıştır. Sosyal politikaların en önemli hedefi sosyal adaletin, sosyal refahın sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Sosyal Politika Kurulu olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızın uygulamalarını değerlendirmek, vatandaşlarımızın yerelde yaşamış olduğu sorunları yerinde gözlemlemek ilkesinde ve görevinden hareket ederek böyle bir projeyi planladık. Çok önemli veriler elde edildi. Konya'mızı temsil eden il müdürleri başta olmak üzere üniversite temsilcileri, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, iş adamlarımız ve dezavantajlı grupların temsilcileri ile çok önemli fikir alışverişinde bulunduk. Çok önemli sorunları dile getirdiler. Biz bunları not aldık ve Ankara’ya döndüğümüz andan itibaren de bunları raporlaştırıp bir üst makama arz edeceğiz” dedi.
Ülkenin kalkınmasında sosyal politikanın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, “Bizim de temel görevimiz, bize verilen görev doğrultusunda sosyal politika alanında ihtiyaç gruplarına yönelik politika stratejileri geliştirmektir. Sosyal politika sadece bir gruba, sınıfa, kesime hitap etmiyor. Toplumun tümünü kapsayan bir içeriğe sahip. Bu açıdan işimiz hem kolay hem zor. Ama biz yerelden topladığımız bu verilerle geleceğe yönelik özellikle 2053 vizyonunda sosyal politika ihtiyaçlarımızı belirleme fırsatı da bulmuş olacağız. Amaç vatandaşımızın refah seviyesinin artmasını sağlayacak ve katkı getirecek politikalar üretmektir” şeklinde konuştu.
Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun bütün üyelerinin ilimizde sosyal politikaları iyileştireceği müdahale araçlarını inşa etmelerindeki bu teşrifleri bizim için de gerçekten büyük bir şans. Hem şehrimiz adına hem şehrimizde var olagelen sivil toplum uygulamaları ve sosyal politikalar alanındaki uygulamaları iyileştirme alanında da bizim için bir fırsat. Kurulun burada olması bizim açımızdan çok önemli” ifadelerini kullandı.
Kurula katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Vahdettin Özkan, “İlimizde de inşallah bu çalışma hayra berekete vesile olur. Bununla beraber bizim toplum olarak, devlet olarak hedefleri belirlememiz, bu hedefler doğrultusunda çok iyi iletişim halinde olmamız ve bunun oluşturduğu bereketten inşallah hep beraber istifade ediyoruz. Artık devlet yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber olayların katılımcılarına hizmet alıcılarıyla beraber iyi bir şekilde analiz edilmesi, hedeflerin net konulması, bu hedeflere gidecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi, bilgi teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılması, en sağlıklı, en iyi, en yetişmiş insan kaynaklarını oluşturması ve hedefleri dolduracak faaliyetlerin tek tek ortaya konulması, daha sonra da bir izleme değerlendirme sisteminin kurulması, bunun parayla buluşturulması tüm süreçlerinin temel çerçevesini belirlemede yüksek kurulumuzun vereceği perspektif doğrultusunda biz de taşrada ilgili kamu görevlilerini, bakanlık temsilcileri olarak altını doldurmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rezidansta işkence gören Demet, intihara kalkışmış
YEREL HABERLER Rezidansta işkence gören Demet, intihara kalkışmış
Beyşehir'de develerle temsili Yörük göçü canlandırıldı
YEREL HABERLER Beyşehir'de develerle temsili Yörük göçü ...
Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi
Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane açıldı
YEREL HABERLER Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane ...
Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor
Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor
YEREL HABERLER Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konya’da konser verdi
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konya’da konser verdi
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: “Hepatit, takip ve tedavisi olmazsa öldürür”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: “Hepatit, takip ve tedavisi ...
Konya Büyükşehir Ilgın’da mahalle yolu standardını yükseltiyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Ilgın’da mahalle yolu standardını ...
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Kavuş’tan yaz Kur’an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan yaz Kur’an kursu öğrencilerini ...
Konya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Manuş Baba Konya’da hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Manuş Baba Konya’da hayranlarıyla buluştu
Başkan Altay, "Şehit doktor Ekrem Karakaya’nın ismini ilelebet yaşatacaklarını açıkladı"
YEREL HABERLER Başkan Altay, "Şehit doktor Ekrem Karakaya’nın ismini ...
Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli ...
Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor
Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla ...
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale ...
Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü
Murat Kekilli’den “rahmetli Bülent Ersoy” gafı
YEREL HABERLER Murat Kekilli’den “rahmetli Bülent Ersoy” gafı
6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da ...
Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla nakledildi
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.