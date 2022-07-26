Konya'da 470 bin TL değerinde dorse beyni çalan şüpheliler Hatay'a yakalandı

Konya’da 19 adet dorseden piyasa değeri 470 bin TL olan ABS beyinlerini çalan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i Hatay’da polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Temmuz 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan 19 adet dorsenin üzerinden piyasa değeri 470 bin TL değerinde ABS beyni çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan kamera çalışmaları neticesinde 3 şahsın olay yerine gelerek inceleme yaptıkları, sonrasında dorselerin üzerindeki ABS beyinlerini söktükleri tespit edildi. Saat 18.40'ta şüphelilerin olay yerine gelen kamyonete 470 bin lira değerindeki ABS beyinlerini yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda izini sürdükleri şahıslardan birini 22 Temmuz tarihinde Hatay ilinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 hırsızlık şüphelisini yakalama çalışmaları sürüyor.

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