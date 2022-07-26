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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesi Yöresel Pazar ilgi odağı oldu

İHA

Ereğli Belediyesi Yöresel Pazar ilgi odağı oldu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesinin AdanaKonya Yolu üzerinde Organize Sanayi karşısında yaptığı Yöresel Pazar özellikle güzergah üzerinde seyahat eden vatandaşların ilgi odağı oldu.
İlçenin yöresel ürünleri ve el emeği göz nuru ile üretilen ürünler raflarda yerini alarak tüketiciyle buluşuyor. Ereğli’nin patentli ürünleri beyaz kiraz ile yapılan reçel ve siyah havuç ile yapılan şalgamı, koyun yoğurdu burada bulunuyor. Ayrıca belediyenin Saraciye Atölyesi'nin deri ürünleri ve tarihi motiflerle dokunan el halıları da ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Ereğli gofreti, süt ve süt ürünleri, iş adamlarının kurduğu stantlar da Yöresel Pazar’ı süsleyen diğer unsurlar olarak göze çarpıyor. Bunun yanında yörenin önemli yemekleri de içeride bulunan lokanta da ziyaretçilere sunuluyor.
Yöresel Pazar hakkında değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Üretime değer veriyor ve bir fazla üretmenin gelişimi daha da hızlandıracağını biliyoruz. Bu noktada da hizmetlerimize devam ediyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımız çerçevesinde belediyemiz tarafından yapılan Yöresel Pazar, üretmenin değerini ortaya koyarak daha fazla kitleye ulaşmamıza, ilçemizin yöresel ürünlerini tanıtmamıza olanak sağlayacak. Bu misyonuyla Ereğlimiz için önemli bir hizmet olarak ön plana çıkıyor. Lokantası ve önünde bulunan oyun parkı ile ailelerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edeceği büyük bir tesisi Ereğlimize armağan ettik. Burada ürünlerini pazarlamak isteyen firmalarımızı ve iş adamlarımızı bekliyoruz. Yolu buraya düşen her vatandaşımızı da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

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