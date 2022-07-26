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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Angı: “Tahıl koridoru anlaşması Türkiye’nin gücüdür”

İHA

Başkan Angı: “Tahıl koridoru anlaşması Türkiye’nin gücüdür”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ortaya konulmasının Türkiye’nin gücü olduğunu kaydederek, “Bundan bile rahatsız olup farklı noktalara taşıma çabasına girenler oluyor. Halbuki bu ülkenin gücüne güç katan her türlü çalışmanın milli birlik içinde takdir edilmesi gerekir” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ülke dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. AK Parti Konya İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Hasan Angı dün PençeKilit Operasyonunda şehit düşen asker ve koruculara Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Türkiye’nin özellikle pandemi sonrasında şekillenen dünyada etkisini artırmak için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanların büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Angı, “Dünyanın tahıl tedarikiyle ilgili zorluk yaşadığımız dönemde hem Rusya ile olan hem de Ukrayna ile olan ilişkileri, özellikle gıdaya erişimde zorluk yaşayan birçok topluma bir fayda sağlaması adına, bu stresi azaltmak adına tahıl koridoru anlaşması ortaya konuldu. Bu Türkiye’nin gücüdür. Bundan bile rahatsız olup farklı noktalara taşıma çabasına girenler oluyor. Halbuki bu ülkenin gücüne güç katan her türlü çalışmanın milli birlik içinde takdir edilmesi gerekir. Eksikler olabilir, hatalar olabilir ama Türkiye her alanda güçlü olmaya mecbur olduğu bir coğrafyada. Avrupa Birliği, Amerika birçok alanda ‘müttefikiz’ deseler de müttefik dışı desteklerini her zaman, Suriye’deki hadiselerde, kendi ülkelerindeki ev sahipliği yaptıkları terör örgütlerine karşı ne kadar müsamahalı olduğuna da şahitlik ediyoruz. Her zaman diyoruz ki ülke güçlü olmalı. Hele içinde yaşadığımız dönemde güçlü liderlere de ihtiyaç var. Dünyanın şu anda zorlandığı yerler ülkelerin başındaki insanların yeterli inisiyatif alamaması veya almaya çalışanların da yerinden edilmesi. İngiltere’deki değişim, çok sıradan bir değişim değil. Tarihe iyi bakmak lazım. İngiltere başbakanı yeni bir paradigmayla yola çıkmıştı. Ama güvenoyu aldığı halde peş peşe istifalarla yeni bir sürece koyulmuş oldular” dedi.

"İslami Dayanışma Oyunları şehirlerin tanıtımı adına tarihi bir fırsat"
Taleplere karşı hükümet tavrının belli olduğunu ifade eden Hasan Angı, “Uzun yıllar üniversitelerdeki harç gençliğin hep tepkisiyle karşılaşıyordu. AK Parti hükümeti üniversite harçlarını kaldırdı. Diğer taraftan Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi alan gençlerin ödeme zorlukları, üzerine gelen enflasyon farklarının büyümesi yeniden bir süreci yönetme ihtiyacı oluştu. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız anaparanın tahsiliyle ilgili bir süreci başlatmış oldu” şeklinde konuştu.
İslami Dayanışma Oyunları’na hazırlandıklarını aktaran Angı, “Geçtiğimiz haftalarda atletizm pistini, geçen hafta da olimpik yüzme havuzunu hizmete almış olduk. İnşallah önümüzdeki hafta da Türkiye’deki tek olimpik veledromu olan tesisin de açılışı gerçekleşecek. Şehrin spor altyapısını olimpiyatlara hazır hale getirmek dünyanın dört bir tarafından gelecek sporcu kardeşlerimize de iyi bir ev sahipliği yapmak Konyalı olarak bize yakışır. Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın oyunların Konya’da yapılma kararının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymamız gerekiyor. 9 Ağustos akşamındaki açılış seremonisi oldukça gösterişli bir program olarak icra edilecek. 10 günlük dönemde pek çok branşta yarışlar olacak. Bu yarışları olabildiğince takip etmek hem gelen sporcuları motive etmek adına hem de kendi takımlarımıza destek olmak adına önemlidir diye düşünüyorum. Şehirlerin tanıtımı adına tarihi bir fırsat. Hem ülke içinde hem yurtdışında ülkemizin bu oyunlara ev sahipliği yapması, şehrimizde yapılıyor olmasını anlamlı buluyoruz. Bu çerçevede bu oyunların güzel bir şekilde icra edilmesini de sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Bu dönemi fedakarlık dönemi olarak görmek, dayanışarak bu süreci yönetmek durumundayız"
Ekonomiyle ilgili son 3040 yılın zorluklarını pek çok ülkenin yaşadığını anlatan Angı, “Yüzde 1 enflasyon yaşayan ülkeler yüzde 89’u gördü. Ülkemizde de maalesef fiyat artışları yorucu hale gelmişti. Bununla ilgili alım gücünü artırabilmek adına hem çalışanların hem emeklilerin maaş iyileştirmeleri de netleşmiş oldu. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üretimden tüketiciye kadarki tüm zincirde bu dönemi fedakarlık dönemi olarak görmek, dayanışarak bu süreci yönetmek durumundayız. Yoksa fırsatı ganimet bilerek ürün azlığının bahanesine sığınacağımız bir dönemde değiliz açıkçası. Hamdolsun bereketli bir kış geçirdik. Hasat dönemindeyiz. Arpalar biçildi, buğdaylar biçiliyor. Hamdolsun hububatta bir sıkıntımız yok. Ayçiçek ve mısırda da güzel verimler bekliyoruz inşallah. Şekerle ilgili spekülasyonlar vardı. Türk Şeker, piyasadaki tüketiciye ucuz şeker vermek için ilk dönem oldukça uygun fiyatlarla marketler ve bakkallar üzerinden bu tedariki sağladı. Geçmişte ülkemizdeki şeker fiyatları dünya fiyatlarının çok üzerindeydi. İthalatında da ciddi vergileri olan bir alan olmasına rağmen pandemi dönemindeyse bu durum tersine döndü. Dünya fiyatları uçtu. Türkiye’deki fiyatlar daha düşük kalmıştı. Özel şeker fabrikaları ise bunu fırsat bilip fiyatlarını aşırı yükseltti. Yeni kampanya dönemine az bir süre kaldı. Eylül’ün ilk haftasında pancar hasadı ve fabrikaların çalışma dönemi olacak. Kendi ürettiğimiz yemle ilgili zorluklarımız var. Bir taraftan kendi ürettiğimiz ürünlerle hayvanlarımızı besleyebilmemiz lazım. Bununla ilgili bakanlığımızın ciddi çalışmaları var” dedi.

"Türkiye’yi geleceğe umutla taşımak zorundayız"
Konya’nın 20 yıldır AK Parti’ye olan güveninin artarak devam ettirilmesini, gerek yerelde yapılacak işler gerekse bakanlıkların yürüttüğü büyük projelerin bir bir hayata geçmesi için de ellerinden gelen çabayı tüm teşkilat kadrolarıyla beraber yürüttüklerini belirten Angı, “Bu çalışmaların bereketli olacağına inanıyoruz. İlk günden beri sahada hep olduk. Zorluk dönemleri yaşanabiliyor. Ama bu millet bu zorlukların hep üstesinden gelmiştir. Türkiye’yi geleceğe umutla taşımak zorundayız. Güçlü yürüyüşün devam etmesi gerekir. Umutsuzluğa kapılacağımız bir şey yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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