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TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Amerikalı komutanın demecini kınıyorum” "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz”

İHA

TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Amerikalı komutanın demecini kınıyorum” "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, “Af çağrımız siyasi değildir, vicdanidir. Vicdani bu af çağrımıza lütfen el birliğiyle el atalım” dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki cezaevlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Konya’ya gelen Genel Başkan Mustafa Sarıgül, Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu önünde mahkum yakınlarıyla bir araya geldi.
Burada açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, 9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, “Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerindeki yoğunluğu da hepimiz bilmekteyiz. İçeriden bu noktada da haberler almaktayız. Af çağrımızın siyasi bir yanı yoktur. Af çağrımız vicdani bir çağrıdır. Bizim devletimiz şefkatlidir, merhametlidir. Devletimiz yapılan hataları affedecek kadar da yüce ve merttir. Şu anda cezaevlerinde olup da evlatlarına kavuşma arzusuyla yanıp tutuşan binlerce baba var. Özellikle cezaevlerinde doğum yapan ve 1 ile 4 yaş arasında binlerce çocuğumuz daha hayatla buluşamadı. Onlar hala cezaevinde yaşamaktalar. Bu 250 bin kader mahkumunu inşallah el birliğiyle anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağız. Dışarı çıktıktan sonra bu evlatlarımıza suçlu gözüyle bakmayacağız. Bu evlatlarımıza psikolojik destek vereceğiz. Sosyal destek vereceğiz. Bu evlatlarımıza ailevi destek vereceğiz. Ekonomik destek vereceğiz. 6,5 milyon Suriyeli mülteciye kucağını açan şefkatli devletimiz 250 bin kader mahkumuna da inşallah şefkatli kollarını açacaktır. Bugün 49. ilimizdeyim. Konya Ereğli Cezaevi'nden bütün siyasi partilere sesleniyorum. Af çağrımız siyasi değildir, vicdanidir. Vicdani bu af çağrımıza lütfen el birliğiyle el atalım” dedi.

“Amerikalı komutanın demecini kınıyorum”
ABD ordusunun PKK’lı teröriste başsağlığı dilemesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Sarıgül, “Her zaman söylüyorum. Türkiye olarak bunu artık bilmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri dünyada barış istemez. Amerika Birleşik Devletleri toprağımızı, vatanımızı, bayrağımızı koruyan atalarımızın dedelerimizin ecdatlarımızın bize bıraktığı bu vatan topraklarını savunan Mehmetçiklere başsağlığı dilesin. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu affedilir bir tutum değildir. Dünyanın neresinde sorun varsa o sorunu çıkaran Amerika'dır. Unutmayın ki Amerika'nın ipiyle hiçbir zaman kuyuya inilmez. Amerikalı komutanın bu demecini kınıyorum. Şunu da bütün ulusumuzun bilmesini istiyorum ki ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin vatanımızı, toprağımızı korumak için mücadele veren şehitlerimizin önünde saygıyla eğileceği günler inşallah yakındır. Amerika Birleşik Devletleri nasıl NATO'da ayrıcalık yapıyorsa Güneydoğu'da da ayrıcalık yapmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri komutanının bu açıklamasını esefle kınıyorum” şeklinde konuştu.

“Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz”
Yerli otomobilin herkes için son derece önemli olduğunu söyleyen Sarıgül, “Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı anlayışında olan bir siyasi partiyiz. Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. O nedenle buradan bakana çağrıda bulunuyorum. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Ben kendim de TOGG'u kullanacağım. Artık kamuda ve Türkiye'nin her noktasında İtalyan, Fransız, Alman arabalarına teşekkür ederiz. Onlara güle güle diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin kurtuluşu için masaları rakamlara boğmak çok önemli değildir”
Siyasette çözümlerin ve alternatiflerin her zaman var olduğunu aktaran Sarıgül, “Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapmayı biz doğal olarak karşılıyoruz. Ama Türkiye'nin kurtuluşu için masaları rakamlara boğmak çok önemli değildir. Türkiye'nin geleceğini masalar üzerinde konuşmak, 5,6,7 kişiyle sınırlandırmak doğru değildir. O masalar bakarsınız ki günün birinde daha da genişler. Bakarsınız ki farklı alternatiflerle olur. Türkiyemiz 2 ittifaka mahkum değildir. Birçok ittifaklar, birçok seçenekler her zaman için olabilir. Onun için önemli olan demokrasimizin kurum ve kurallarıyla yaşaması, demokrasimiz kurum ve kurallarla yaşadığı için alternatifler de her zaman çıkacaktır” diye konuştu.

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