Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Sahadan bir üst tura çıkarak ayrılmak istiyoruz



"Rotasyon yapacağız"Muric: Taraftarımız bize ekstra enerji verecekİsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yarın oynayacakları BATE Borisov maçından tur atlayan takım olarak ayrılmak istediklerini belirterek, "Bu noktada hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün de son antrenmanla tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye başlayacağız. İnşallah yarın sahadan güzel bir sonuçla bir üst tura çıkarak ayrılan takım biz oluruz" dedi.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın sahasında Bate Borisov'u konuk edecek. İlk maçta yine Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rakibini 3-0 mağlup ederek avantajlı konuma geçen yeşil-beyazlılarda, teknik direktör İlhan Palut ve yeni transferlerden Robert Muric maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3-0 kazanılan ilk maçın şu anda bir şey ifade etmediğini belirten Robert Muric, "3-0 bir şey ifade etmiyor. Halen daha rakibimize saygı gösteriyoruz. İlk maçta oynadığımız gibi aynı şekilde bu maçı da aynı ciddiyetle oynayacağız. İlk maçı taraftarsız oynanmıştık. Şimdi ikinci oyunda taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Onlar bize ekstra bir enerji verecekler" diye konuştu.

PALUT: BİZE DÜŞEN BU MAÇ İÇİNDE SON DERECE CİDDİ OLMAK

İlk maçta oynadıkları iyi oyunla güzel bir sonuç aldıklarını dile getiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Evet biliyorsunuz Bate Borisov ile geçen perşembe günü ilk maçımızı oynadık. Yine Konya'da ama statü olarak rakibin ev sahipliğinde bir karşılaşmaydı. Onun değerlendirmesini zaten maç sonrası yapmıştık. Güzel bir sonuçla ayrıldık. İyi de bir futbol vardı. Kayda değer bir avantajla da ikinci maça çıkacağız yarın. Tabii ki klasik; ama gerçek futbol bütün sonuçlara açık bir oyun. Bunu defalarca görmüşüzdür. Bize düşen bu maç içinde son derece ciddi olmak, rakibe saygı duymaya devam etmek ve 3-0'ın avantajını unutarak, yine sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın mücadelesini vermek. Bu noktada hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün de son antrenmanla tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye başlayacağız. İnşallah yarın sahadan güzel bir sonuçla bir üst tura çıkarak ayrılan takım biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"ROTASYON YAPACAĞIZ"

Kadroda rotasyona da gideceğini belirten Palut, "Belli oranda rotasyon yapacağım. Ancak bunu tura çok yakın hissettiğimiz için değil. Bu yoğun sezonda inşallah yoğun olacak sezonda bütün futbolcularımı efektif bir şekilde kullanma adına yapacağım. Evet farklı isimler göreceğiz. Onlardan da aynı performansı bekleyerek bu hamleyi yapacağım. Çünkü beni tanıyorsunuz, kadro istikrarını seven bir teknik adamım. Ancak öyle bir sezon yaşayacağız ki ve sezonun girişi de öyle bir tempoda olacak ki, kadromdaki tüm oyuncularından maksimum düzeyde faydalanmam gerekecek. Onun için yarın tümden tabii ki değil ama belli oranda rotasyonu yapacağız. Tekrar söylüyorum turu garanti gördüğüm için değil. Her oyuncuma güvendiğim, onlardan yararlanmak durumunda olduğum için" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muric'in açıklamaları

İlhan Palut'un açıklamaları

Antrenmandan detay DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-07-27 19:09:38



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