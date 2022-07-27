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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan Palut: “Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun”

İHA

İlhan Palut: “Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, futbolun bütün sonuçlara açık bir oyun olduğunu belirterek, “Bize düşen, bu maç için de son derece ciddi olmak, rakibe saygı duymaya devam etmek ve 30’ın avantajını unutarak yine sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın mücadelesini vermek. İnşallah güzel bir sonuçla bir üst tura çıkarak ayrılan takım biz oluruz” dedi.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın BATE Borisov ile karşılaşacak olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve yeni transfer Robert Muric basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlhan Palut İlk maçtan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını ve sahada iyi bir futbol olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Yarın kayda değer bir avantajla 2. maça çıkacaklarını söyleyen Palut, “Tabii ki klasik ama gerçek, futbol bütün sonuçlara açık bir oyun. Bunu defalarca görmüşüzdür. Bize düşen bu maç için de son derece ciddi olmak, rakibe saygı duymaya devam etmek ve 30’ın avantajını unutarak yine sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın mücadelesini vermek. Bu noktada hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün de son antrenmanla tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye başlayacağız. İnşallah yarın sahadan güzel bir sonuçla bir üst tura çıkarak ayrılan takım biz oluruz” dedi.

“Belli oranda rotasyon yapacağız”
Yarınki maçta belli oranda rotasyon yapacağını kaydeden Palut, “Ama bunu tura çok yakın hissettiğimiz için değil, bu yoğun sezonda bütün futbolcularımı efektif bir şekilde kullanma adına yapacağım. Evet farklı isimler göreceğiz ama onlardan da aynı performansı bekleyerek bu hamleyi yapacağım. Aslında kadro istikrarını seven bir teknik adamım ama öyle bir sezon yaşayacağız ki ve sezonun girişi de öyle bir tempoda olacak ki kadromdaki tüm oyuncularımdan optimum düzeyde faydalanmam gerekecek. Onun için yarın tümden değil ama belli oranda rotasyon yapacağız. Turu garanti gördüğüm için değil, her oyuncuma güvendiğim için ve onlardan yararlanmak durumunda olduğum için” ifadelerini kullandı.

"İş olsun diye oyuncu alır mıyız? Hayır"
Transfer çalışmalarına da değinen Palut, “Çalıştığım forvet oyuncuları var. Şu anda iki tane forvet oyuncusu takımın bünyesinde. Ben artık resmi maçlara başlamışken sadece elimdeki kadrodan en yüksek verimi almaya çalışıyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum. Onların emeklerini asla görmezden gelmiyorum ama transfer de futbolun bir gerekliliği. Şu anda yönetimimiz çalışıyor. Tam istediğimiz ölçülerde, tam istediğimiz özelliklerde bir oyuncuyu katmak çok kolay mı? Hayır. İş olsun diye oyuncuyu alır mıyız? Hayır. Alınmazsa ben kahrolur muyum? Hayır. İşimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir katılım olursa da takımımıza faydalı olması için yeni gelen oyuncuyu da en hazır hale getirip adaptasyonunu sağlayacağız. Bekliyorum ben de” şeklinde konuştu.

Muric: "Taraftarımızın destekleriyle bu galibiyeti kutlamak istiyoruz"
Yeni transfer Robert Muric ise, ilk maçta aldıkları 30’lık avantaja rağmen rövanş mücadelesini de aynı ciddiyetle oynayacaklarını ifade ederek, “İlk maç seyircisiz oynandı. Bu maçı taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onlar bize ekstra enerji verecekler, destekleriyle bu galibiyeti kutlamak istiyoruz. İlk maçımda oyuna sonradan girdim ve gol attım. Bu da bana gurur verdi, çok mutlu oldum" diye konuştu.

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