'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldürdü

İsmail AKKAYA/ KONYA, (DHA)KONYA'da A.E.B. (16), sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı babası Ahmet Bıyıklı'yı (35) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta meydana geldi. Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre, evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-07-27 23:13:08
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