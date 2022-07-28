Ereğli’de halı dokumacılığı yeniden canlanıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından kurulan Halıcılık Atölyesi tarihi motiflerle el dokuması halıları üreterek bir mirasa sahip çıkıyor.

Tarihi miraslara önem veren Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, çift başlı kartal motifli halılar ve özel olarak yaptırdığı, içerisinde Ereğli’nin tarihi camisi Ulu Cami, ay yıldız ile çift başlı kartal barındıran bir bibloyu da gelen misafirlerine hediye ediyor. Öyle ki bu hediyeler ülkenin her bir tarafından gelen misafirlere hatta başka ülkelerden gelen misafirlere takdim edilerek tarihin izleri kalıcı hale getiriliyor. Bu açıdan önemli bir farkındalık oluşturan Başkan Oprukçu, “Tarihimize sahip çıkmak, Türk Kültürü’nü dünyaya tanıtmak bizim en çok önem verdiğimiz hususlardandır. Şanlı tarihimizi gelecek nesillere aktarmak adına figürlerle ve her eve girecek objelerle yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu manada kurduğumuz Halıcılık Atölyesi bir devrin kıymetli sanatını günümüze taşımak anlamında etkin rol oynuyor. Ayrıca şehrimiz için bir istihdam alanı da oluşturuyor. El emeği göz nuru ile dokunan halılarımız belediyemiz tarafından yapılan Yöresel Pazar’da da satışa sunulmaktadır. Bunun yanında Selçuklu’nun Başkenti Konya’nın en büyük ilçelerinden birisi olan Ereğli’de tarihi Ulu Cami, çift başlı kartal ve ay yıldızımızın bulunduğu bir bibloyu da misafirlerimize hediye ediyoruz. Kalıcı hizmetlerle şehrimize adam gibi hizmet etmeye, geleceği ve huzuru inşa etme noktasında gayretlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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