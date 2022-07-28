UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 - BATE Borisov: 0 (Maç sonucu)

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UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Mücadeleden 20 galip ayrılan Konyaspor adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağ kanattan Muric’in ayak dışıyla ön direğe yaptığı ortada Cebrail’in kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda topu kornere çeldi.

70. dakikada Amilton’un pasıyla topla buluşan Muhammet’in ceza yayı önü sol çaprazında yaptığı sert şutunda kaleci Kudravets topu köşeden çelmeyi başardı.

73. dakikada Konyaspor’da sarı kartı bulunan Cikalleshi, Gromyko’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dostanic’in şutunu kaleci Sehic kurtardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx

Konyaspor: Sehic xx, Cebrail xx, Adil xx, Calvo xx (Kahraman dk. 70 xx), Guilherme xx (Yasir dk. 46 xx), Hadziahmetovic xxx (Pavicic dk. 46 xx), Muric xxx, Çekiçi xx, Rahmanovic xx (Muhammet dk. 60 xx), Bytyqi xxx (Amilton dk. 60 xx), Cikalleshi xx

Yedekler: Erhan, Mehmet, Soner, Ahmet, Adem, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev x (Oreshkevich dk. 46), Filipovic xx, Bordachev xx, Malkevich xx, Dragun xx (Sazontchik dk. 61), Bocherov x (Bane dk. 51 xx), Gromyko xx, Bassmertny xx, Milic x (Dostanic dk. 61 xx), Vasilevich x (Sotkinov dk. 66 xx)

Yedekler: Dergachev, Nekrasau, Zhulpa, Frantsuzov, Melko, Sharkovskiy, Shumanskiy

Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov

Goller: Rahmanovic (dk. 37), Calvo (dk. 43) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Cikalleshi (dk. 73) (Konyaspor)

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