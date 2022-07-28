Konyaspor - BATE Borisov: 2-0



İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)-STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic

KONYASPOR: Sehic Cebrail, Adil, Calvo (Dk. 68 Kahraman), Guilherme (Dk. 46 Yasir ), Hadziahmetovic (Dk. 46 Pavicic), Muric, Çekici, Rahmanovic (Dk. 60 Muhammet), Bytyqi (Dk. 60 Amilton), Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets Nechaev (Dk. 46 Arashkevich), Filipovic, Bordachev, Malkevic, Dragun (Dk.59 Sazonchik), Bacharou (Dk. 50 Bane), Gromyko, Bessmertny, Milic (Dk. 59 Dostanic), Vasilevich (Dk. 65 Satnikov)

GOLLER: Dk. 37 Rahmanovic, Dk. 43 Calvo (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Cikalleshi (Konyaspor)UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u, 3-0 mağlup eden Konyaspor, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 37'nci dakikada Rahmanovic ve 43'üncü dakikada Calvo kaydetti.12'nci dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında top kale direğinin dibinden auta çıktı.

18'inci dakikada Çekici'nin pasıyla ceza sahası dışında topla bululan Hadziahmetovic'in sert şutunda, kaleci Kudravets, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

30'uncu dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Muric'in şutunda top kaleci Kudravest'ten döndü. Penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

37'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Muric'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakika Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ön direkte Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Muric ortasını yaptı. Ön direkte Cebrail'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Kudravest topu kornere çeldi.

70'nci dakikada Amilton'un pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, ceza sahası yayına kadar ilerleyip, şutunu çekti. Kaleci Kudravest gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Hakem Novak Simovic, Cikalleshi'yi Gromyko'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-07-28 23:03:17



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