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Konyaspor - BATE Borisov maçının ardından

DHA

Konyaspor - BATE Borisov maçının ardından


İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 3-0 mağlup eden Konyaspor, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, düzenlenen basın toplantısına katıldı. 
BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, böyle bir skor beklemediklerini belirterek, ''2-0 olarak bekmeliyorduk. O yüzden bu maça çıkıp da böyle bir oyun gösterdikleri için takım arkadaşlarıma futbolcularıma hepsine teşekkür etmek istiyorum'' dedi. 
Oyuncu değişikliğinin sorulması üzerine Mikhailov, sakatlıktan dolayı oyuncu değişikliğini yaptığını belirtti. 
Konyaspor taraftarının maç sonu takımlarını alkışlamasıyla ilgili soru üzerine Mikhailov, ''Böyle bir olayla kendimde ilk defa karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, karşı takımı alkışlamasını açıkçası beğendik. Bizim gösterdiğimiz oyuna teşekkür etmelerine sevindik'' açıklamasında bulundu.
PALUT: GÜZEL İKİ MAÇ OLDU
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut,  güzel iki maç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''İlk maçta haklı sayıda bir avantajımız vardı. Ama bunun bizde herhangi bir rehavete, tempo düşümüne, ciddiyetten uzaklaşmaya yol açmaması gerektiğini konuştuk. Çünkü yeni bir maç. Yine sahaya iyi bir sonuç almak için çıktık. Yine hem hücumda doğru işler yapmak, hem de defansta 1 gol yememe alışkanlığını kazanma adına sahada yer aldık. Maçın başlangıç düdüğüyle beraber de oyuncularım da bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten tempolu başladılar. İstekli başladılar. Çok fazla hücum girişiminde bulunduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk yarı iki gol attık. Zaten avantajlı olduğumuz bir durumu iyice hep bu şekilde pekiştirmiş olduk. İlk yarının sonuyla beraber  siz de gördünüz zaten hafif rotasyonlu bir başlangıçtan değişiklikler de bu rotasyonu daha da genişleten bir duruma ulaştık. ikinci yarıda kontrollü bir oyundu. 11'e 11 iken pozisyonlarımız devam etti. Fakat tabii 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha kontrollü oyunla maçı bir şekilde gol yemeden bitirdik. Güzel iki maç oldu. Bugün de taraftarımızın önünde yine dönem dönem iyi bir oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Artık yarın itibariyle herhalde Vaduz rakibimiz oldu. Hayırlısı olsun. Onların analizine başlayacağız. Mental ve fiziksel olarak da bu maçın hazırlıklarına başlamış olacağız.''
Bir gazetecinin Konyasporlu oyunculardan iki maçta, iki kırmızı kart görmesiyle ilgili sorusu üzerine Palut, daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, ''İki maçtada negatif yönümüz sarı kartlardı. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibin 5 gole ihtiyacı olduğu anda dikkatli olmamız gerekiyordu. Böyle turu geçerken negatif yönümüz bu oldu. Taraftarları evlerine mutlu gönderdiğimiz için de sevinçliyiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mikhailov'un açıklaması 
Palut'un açıklaması DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-07-29 00:06:59

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